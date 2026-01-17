Logo
Large banner

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

Извор:

Б92

17.01.2026

13:56

Коментари:

0
Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци
Фото: АТВ

Авион АТР 42-500, који је користило Министарство за поморство и рибарство Индонезије, срушио се током прилаза Међународном аеродрому Султан Хасанудин у Макасару. У авиону се налазило 11 особа, осам чланова посаде и три путника.

Према доступним информацијама, авион је нестао са радарских екрана док је летио на релативно малој висини, током завршне фазе лета из Јогјакарте ка Макасару. Ријеч је о 25 година старом авиону АТР 42-500, регистарске ознаке PK-THT, којим је управљала авио-компанија Индонесиа Air у име индонежанског министарства.

Фотографије које су се убрзо појавиле на друштвеним мрежама, а које још нису званично потврђене, приказују запаљене остатке авиона у планинском и тешко приступачном подручју у близини Националног парка Бантимурунг–Булусараунг, сјеверно од Макасара. Према наводима локалних извора, олупину су уочили планинари који су се налазили у том подручју.

Подаци сервиса за праћење летова Flightradar24 показују да је посљедњи сигнал авиона забиљежен у 04.20 УТЦ, око 20 километара североисточно од аеродрома Макасар. У том тренутку авион је летео на висини од око 5.150 стопа (1.571 метар), при брзини од приближно 221 чворова у односу на тло. Петнаест минута раније авион је био на висини од 6.150 стопа, изнад острва у приобалном подручју код Макасара.

Живко Бакић

Србија

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Индонежански медији преносе да су контролори летења уочили да се авион не налази на исправној путањи прилаза аеродрому. Посади су издата додатна упутства за прилаз писти 21, као и инструкције за репозиционирање авиона, али је комуникација изгубљена убрзо након посљедње поруке контроле летења. Након тога проглашена је ванредна ситуација и покренута је потрага.

Тимови националне службе за потрагу и спасавање распоређени су на подручју гдје је авион посљедњи пут регистрован, док временски услови и густа вегетација отежавају приступ терену. До тренутка објављивања ове вести, индонежанске власти још нису званично потврдиле пад авиона нити су објављене информације о стању особа које су се налазиле у летјелици.

снијег-хладноћа-лед-

Друштво

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Потрага и истрага о околностима ове несреће су у току, а у међувремену је на друштвеним мрежама откривен идентитет капетана. Реч је о Ендију Дахананту, који је био пилот авиона, преноси Б92.

Подијели:

Тагови:

pad aviona

Indonezija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Србија

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

3 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

3 ч

0
Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Друштво

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

3 ч

0
Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Свијет

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

4 ч

0

Више из рубрике

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Свијет

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

4 ч

0
Катанац врата капија

Свијет

Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

5 ч

0
Avion

Свијет

Авион изгубио контакт у Индонезији, у току потрага

5 ч

0
Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Свијет

Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner