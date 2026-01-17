Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

Извор:
Авион АТР 42-500, који је користило Министарство за поморство и рибарство Индонезије, срушио се током прилаза Међународном аеродрому Султан Хасанудин у Макасару. У авиону се налазило 11 особа, осам чланова посаде и три путника.
Према доступним информацијама, авион је нестао са радарских екрана док је летио на релативно малој висини, током завршне фазе лета из Јогјакарте ка Макасару. Ријеч је о 25 година старом авиону АТР 42-500, регистарске ознаке PK-THT, којим је управљала авио-компанија Индонесиа Air у име индонежанског министарства.
Фотографије које су се убрзо појавиле на друштвеним мрежама, а које још нису званично потврђене, приказују запаљене остатке авиона у планинском и тешко приступачном подручју у близини Националног парка Бантимурунг–Булусараунг, сјеверно од Макасара. Према наводима локалних извора, олупину су уочили планинари који су се налазили у том подручју.
Подаци сервиса за праћење летова Flightradar24 показују да је посљедњи сигнал авиона забиљежен у 04.20 УТЦ, око 20 километара североисточно од аеродрома Макасар. У том тренутку авион је летео на висини од око 5.150 стопа (1.571 метар), при брзини од приближно 221 чворова у односу на тло. Петнаест минута раније авион је био на висини од 6.150 стопа, изнад острва у приобалном подручју код Макасара.
Индонежански медији преносе да су контролори летења уочили да се авион не налази на исправној путањи прилаза аеродрому. Посади су издата додатна упутства за прилаз писти 21, као и инструкције за репозиционирање авиона, али је комуникација изгубљена убрзо након посљедње поруке контроле летења. Након тога проглашена је ванредна ситуација и покренута је потрага.
A Hevilift Aviation Ltd PNG-operated ATR 42-500 veered off the runway while landing at Simberi Airport, Papua New Guinea, on Thursday. — Ahmed Mohamed ((ASMALi)) (@Asmali77) January 17, 2026
All passengers and crew disembarked safely with no injuries reported pic.twitter.com/FnP7m03bh8
Тимови националне службе за потрагу и спасавање распоређени су на подручју гдје је авион посљедњи пут регистрован, док временски услови и густа вегетација отежавају приступ терену. До тренутка објављивања ове вести, индонежанске власти још нису званично потврдиле пад авиона нити су објављене информације о стању особа које су се налазиле у летјелици.
Потрага и истрага о околностима ове несреће су у току, а у међувремену је на друштвеним мрежама откривен идентитет капетана. Реч је о Ендију Дахананту, који је био пилот авиона, преноси Б92.
😔 A government ATR 42-500 (PK-THT) on surveillance duty for Marine & Fisheries apparently went down in South Sulawesi today. Was flying Yogyakarta to Makassar, lost contact around 1:17pm over Maros, 11 souls on board. Search teams are out there now.— Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 17, 2026
Thoughts and prayers for… pic.twitter.com/W8FwlRiOcA
