Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Извор:

АТВ

17.01.2026

12:09

Коментари:

0
Син Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, имао је саобраћајну несрећу у којој је тешко повријеђен, па је хитно из болнице у Грозном, пребачен на даље лијечење у Москву.

Адам Кадиров, син чеченског лидера Рамзана Кадирова, хоспитализован је након саобраћајне несреће у Грозном, јавио је Радио Слободна Европа/Радио Слобода 16. јануара.

Осамнаестогодишњи син чеченског лидера од новембра 2023. године обавља функцију шефа службе обезбјеђења Рамзана Кадирова.

Несрећа током кретања колоне возила

Опозициони Телеграм канал Ниyсо известио је да је саобраћај у чеченској пријестоници био ограничен након несреће у којој је учествовала колона возила повезана са Кадировом.

Према наводима Ниyса, колона се кретала великом брзином када је наишла на препреку, што је довело до масовне саобраћајне несреће и већег броја повријеђених.

Пребацивање у Москву на лијечење

Како преноси РБЦ Украјина, позивајући се на канале за праћење летова и руске медије, ваздушна амбуланта са повријеђеним Адамом Кадировим слетјела је у Москву у 01:10 сати по московском времену.

Неименовани извор рекао је за Радио Слободна Европа/Радио Слобода да ће Кадиров бити лијечен у руској пријестоници.

Убрзо након тога, из Грозног је ка Москви полетио још један авион - исти онај којим је Рамзан Кадиров посљедњих година често путовао у Уједињене Арапске Емирате, наводи РБЦ Украјина.

Чеченија је република са већинским муслиманским становништвом на сјеверном Кавказу у Русији, којом влада Рамзан Кадиров, близак савезник руског предсједника Владимира Путина.

Вијест долази у тренутку када круже гласине о погоршању здравственог стања Рамзана Кадирова, који је, према извјештајима, био хоспитализован у Москви у децембру.

Извор украјинске војнообавјештајне службе раније у јануару је саопштио да су Рамзану Кадирову отказали бубрези и да су у току разговори о његовом могућем насљеднику.

Могући насљедници

Међу потенцијалним кандидатима наводе се Магомед Даудов, премијер Чеченије, Апти Алаудинов, командант снага Ахмат, као и Кадировљев најстарији син Ахмат Кадиров.

Ахмат, двадесетогодишњи син Рамзана Кадирова, обавља функцију замјеника премијера Чеченије.

Сједињене Америчке Државе и друге западне земље увеле су санкције Рамзану Кадирову и члановима његове породице због кршења људских права у Чеченији.

