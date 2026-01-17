Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Извор:
Син Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, имао је саобраћајну несрећу у којој је тешко повријеђен, па је хитно из болнице у Грозном, пребачен на даље лијечење у Москву.
Адам Кадиров, син чеченског лидера Рамзана Кадирова, хоспитализован је након саобраћајне несреће у Грозном, јавио је Радио Слободна Европа/Радио Слобода 16. јануара.
Осамнаестогодишњи син чеченског лидера од новембра 2023. године обавља функцију шефа службе обезбјеђења Рамзана Кадирова.
Опозициони Телеграм канал Ниyсо известио је да је саобраћај у чеченској пријестоници био ограничен након несреће у којој је учествовала колона возила повезана са Кадировом.
Према наводима Ниyса, колона се кретала великом брзином када је наишла на препреку, што је довело до масовне саобраћајне несреће и већег броја повријеђених.
Како преноси РБЦ Украјина, позивајући се на канале за праћење летова и руске медије, ваздушна амбуланта са повријеђеним Адамом Кадировим слетјела је у Москву у 01:10 сати по московском времену.
Неименовани извор рекао је за Радио Слободна Европа/Радио Слобода да ће Кадиров бити лијечен у руској пријестоници.
Убрзо након тога, из Грозног је ка Москви полетио још један авион - исти онај којим је Рамзан Кадиров посљедњих година често путовао у Уједињене Арапске Емирате, наводи РБЦ Украјина.
Чеченија је република са већинским муслиманским становништвом на сјеверном Кавказу у Русији, којом влада Рамзан Кадиров, близак савезник руског предсједника Владимира Путина.
Вијест долази у тренутку када круже гласине о погоршању здравственог стања Рамзана Кадирова, који је, према извјештајима, био хоспитализован у Москви у децембру.
Извор украјинске војнообавјештајне службе раније у јануару је саопштио да су Рамзану Кадирову отказали бубрези и да су у току разговори о његовом могућем насљеднику.
Међу потенцијалним кандидатима наводе се Магомед Даудов, премијер Чеченије, Апти Алаудинов, командант снага Ахмат, као и Кадировљев најстарији син Ахмат Кадиров.
Ахмат, двадесетогодишњи син Рамзана Кадирова, обавља функцију замјеника премијера Чеченије.
Сједињене Америчке Државе и друге западне земље увеле су санкције Рамзану Кадирову и члановима његове породице због кршења људских права у Чеченији.
