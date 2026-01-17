Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

17.01.2026
Након јучерашњих консултација око састава нове Владе Републике Српске, а у складу са дискусијом и изјавом за медије предсједника Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милована Гагића, одржана је ванредна телефонска сједница Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Једногласно је донесен закључак којим Борачка организација тражи да се на мјесто министра рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске именује представник којег предлаже Борачка организација Републике Српске, а то је предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић.
- Овакав закључак је донесен због сљедећих разлога: Борачка организација Републике Српске броји преко 100.000 припадника борачких категорија, о којим ово Министарство води бригу, па самим тим има апсполутно право и обавезу да предложи кандидата за ресорног министра - саопштено је из БОРС-а.
Навели су да је предложени кандидат Радан Остојић, актуелни предсједник Борачке организације Републике Српске, најпозванији по свим својим особинама, квалификацијама и заслугама да обавља ову функцију.
- Вјерујемо да ће мандатар господин Саво Минић прихватити приједлог Борачке организације Републике Српске. Борачка организација Републике Српске ће и у наредном периоду, код избора ресорног министра, предлагати свог кандидата и инсистирати да надлежни то прихвате, а све због величине, значаја и броја припадника борачких категорија које окупља Борачка организација Републике Српске - истиче се у саопштењу.
