Logo
Large banner

Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

17.01.2026

12:00

Коментари:

0
Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

Након јучерашњих консултација око састава нове Владе Републике Српске, а у складу са дискусијом и изјавом за медије предсједника Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милована Гагића, одржана је ванредна телефонска сједница Предсједништва Борачке организације Републике Српске.

Једногласно је донесен закључак којим Борачка организација тражи да се на мјесто министра рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске именује представник којег предлаже Борачка организација Републике Српске, а то је предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић.

Федерер и Ђоковић

Тенис

Свијет одушевљен снимком: Федерер угледао Ђоковића и све зауставио

- Овакав закључак је донесен због сљедећих разлога: Борачка организација Републике Српске броји преко 100.000 припадника борачких категорија, о којим ово Министарство води бригу, па самим тим има апсполутно право и обавезу да предложи кандидата за ресорног министра - саопштено је из БОРС-а.

Навели су да је предложени кандидат Радан Остојић, актуелни предсједник Борачке организације Републике Српске, најпозванији по свим својим особинама, квалификацијама и заслугама да обавља ову функцију.

Полиција ФБиХ

Хроника

Повријеђен пјешак у саобраћајној несрећи: Увиђај у току

- Вјерујемо да ће мандатар господин Саво Минић прихватити приједлог Борачке организације Републике Српске. Борачка организација Републике Српске ће и у наредном периоду, код избора ресорног министра, предлагати свог кандидата и инсистирати да надлежни то прихвате, а све због величине, значаја и броја припадника борачких категорија које окупља Борачка организација Републике Српске - истиче се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

БОРС

Радан Остојић

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

БиХ

Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

2 ч

0
Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара

Хроника

Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара

2 ч

0
Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Свијет

Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

2 ч

0
Рукометаши Србије

Остали спортови

Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

2 ч

8
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Република Српска

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

3 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић о приједлогу нове Владе

5 ч

0
Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Република Српска

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner