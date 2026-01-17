Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

- То је само потврда политике која се у Сарајеву све отвореније изговара: да им "треба пет Срба у Сарајеву" и један у Бањалуци. Да Срби постоје само као број за прегласавање и као алат за управљање Републиком Српском, никако као равноправан народ - изјавио је Додик.

Србија Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић

Истиче да тамо гдје читав свијет види Србе и Републику Српску као чињеницу, политичко Сарајево види мету.

- Али Република Српска ће наставити да јача - институционално, економски и политички. Зато је у седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери, још снажније и још одлучније - рекао је Додик у објави на Иксу.

Нагласио је да се зато 8. фебруара одржава гласање за и против Републике Српске.

Здравље Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

- Да ли она постоји за српски народ који у њој живи - или за оних пет у Сарајеву и Бланушу у Бањалуци, који од жеље да се домогну власти не виде ништа осим мржње према мени. Зато наш задатак није само да поново побиједимо, него да побиједимо још убједљивије. Јер овај пут се не гласа између Синише Карана и Бранка Блануше, него између Карана и сарајевске жеље да одређује ко ће сједити у институцијама које су српске - закључио је Додик.