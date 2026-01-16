Logo
Large banner

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

16.01.2026

22:25

Коментари:

0
Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи
Фото: АТВ

Односи Републике Српске и Сједињених Америчких Држава у узлазној су путањи, уз све више међусобног разумијевања и реалног уважавања интереса народа и институција у БиХ, посебно у контексту администрације предсједника Доналда Трампа, поручила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, након састанка са делегацијама Америчке агенције за трговину и развој и компаније Бехтел.

На састанку, којем је присуствовао и отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел, разговарано је о могућностима сарадње у области енергетике и стратешких инфраструктурних пројеката.

У компанији Бехтел, једном од свјетских лидера у изградњи енергетске инфраструктуре, веома су заинтересовани за могућност заједничких пројеката са Владом Српске. Тришић Бабић подсјетила их је да су многи развојни пројекти, значајни за Републику Српску, више пута били блокирани или оспоравани од стране политичког Сарајева, често без рационалног објашњења. Додала је и да Српска у потпуности остаје привржена Дејтонском мировном споразуму, као и да постоје питања која представљају "црвену линију" за институције Српске.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе

"Питање имовине и покушаји да се Републици Српској отме право да располаже својом имовином представљају "црвену линију" институција и свих политичких субјеката у Републици Српској. Сваки покушај да се то питање наметне или одузме Републици Српској повући ће за собом престанак одлучивања на нивоу БиХ", истакла је Тришић Бабић.

Отворен дијалог најбољи је пут ка стабилности и просперитету за све народе у БиХ, закључено је на састанку. Такође, поздрављена је нова динамика односа Републике Српске и САД, која отвара простор за широку економску сарадњу, укључујући инвестиције и веће присуство америчких компанија у Републици Српској.

"Влада Сједињених Америчких Држава и приватни сектор заједно раде на увођењу америчког искуства, иновативности и техничке изврсности у најважније инфраструктурне пројекте БиХ", саопштено је из Амбасаде САД у БиХ.

Осим са Аном Тришић, америчка делегација састала се и са замјеником предсједавајућег Дома народа БиХ Драганом Човићим и министром енергије, рударства и индустрије Федерације БиХ Ведраном Лакићем, са којима је разговарано о изградњи гасовода јужне интерконекције, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

SAD

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе

2 ч

0
Игокеа поражена од Партизана

Кошарка

Игокеа поражена од Партизана

2 ч

0
Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

Хроника

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

2 ч

0
Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

Савјети

Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

2 ч

1

Више из рубрике

Породицама погинулих бораца уручени кључеви станова у Бањалуци

Република Српска

Породицама погинулих бораца уручени кључеви станова у Бањалуци

4 ч

1
Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске

Република Српска

Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске

4 ч

0
Коалициони партнери подржали Минића

Република Српска

Коалициони партнери подржали Минића

4 ч

1
За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

Република Српска

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

22

47

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

22

39

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

22

31

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

22

25

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner