Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

16.01.2026
22:25
Коментари:0
Односи Републике Српске и Сједињених Америчких Држава у узлазној су путањи, уз све више међусобног разумијевања и реалног уважавања интереса народа и институција у БиХ, посебно у контексту администрације предсједника Доналда Трампа, поручила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, након састанка са делегацијама Америчке агенције за трговину и развој и компаније Бехтел.
На састанку, којем је присуствовао и отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел, разговарано је о могућностима сарадње у области енергетике и стратешких инфраструктурних пројеката.
У компанији Бехтел, једном од свјетских лидера у изградњи енергетске инфраструктуре, веома су заинтересовани за могућност заједничких пројеката са Владом Српске. Тришић Бабић подсјетила их је да су многи развојни пројекти, значајни за Републику Српску, више пута били блокирани или оспоравани од стране политичког Сарајева, често без рационалног објашњења. Додала је и да Српска у потпуности остаје привржена Дејтонском мировном споразуму, као и да постоје питања која представљају "црвену линију" за институције Српске.
Сцена
Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе
"Питање имовине и покушаји да се Републици Српској отме право да располаже својом имовином представљају "црвену линију" институција и свих политичких субјеката у Републици Српској. Сваки покушај да се то питање наметне или одузме Републици Српској повући ће за собом престанак одлучивања на нивоу БиХ", истакла је Тришић Бабић.
Отворен дијалог најбољи је пут ка стабилности и просперитету за све народе у БиХ, закључено је на састанку. Такође, поздрављена је нова динамика односа Републике Српске и САД, која отвара простор за широку економску сарадњу, укључујући инвестиције и веће присуство америчких компанија у Републици Српској.
"Влада Сједињених Америчких Држава и приватни сектор заједно раде на увођењу америчког искуства, иновативности и техничке изврсности у најважније инфраструктурне пројекте БиХ", саопштено је из Амбасаде САД у БиХ.
Chargé d’Affaires, a.i. Ginkel led a delegation from the U.S. Trade and Development Agency @USTDA and American engineering company @Bechtel for meetings with Republika Srpska Acting President Ana Trisic-Babic, Federation of BiH Energy Minister Vedran Lakic, and BiH House of… pic.twitter.com/BKjSrO09HD— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) January 16, 2026
Осим са Аном Тришић, америчка делегација састала се и са замјеником предсједавајућег Дома народа БиХ Драганом Човићим и министром енергије, рударства и индустрије Федерације БиХ Ведраном Лакићем, са којима је разговарано о изградњи гасовода јужне интерконекције, преноси РТРС.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
47
22
39
22
31
22
25
Тренутно на програму