Руску вакцину против меланома прва у свијету примиће – Српкиња

Прва особа на свијету која ће почети са лијечењем руском вакцином против рака биће пацијенткиња из Србије Јована Алексић која има меланом, карцином коже са метастазама, и то у најскорије вријеме, у наредних мјесец или најкасније два.
Ово је за Спутњик потврдио шеф катедре патологије на Сеченовском универзитету у Москви др Сергеј Бољевић, који је рекао да су управо данас на Институту Херцен (Московски истраживачки онколошки институт именован по П.А. Херцену - огранак Савезне државне буџетске институције "НМИЦ радиологије" Министарства здравља Русије) он и тим који раде на овој вакцини ову информацију добили од конзилијума Института.
„Дакле, нису у питању клиничка испитивања већ лијечење! Већ од понедјељка ће почети прављење вакцине за њу (све вакцине су иначе персонализоване ) на Институту за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја". То не би требало да одузме пуно времена а одлука да први пацијент буде управо из Србије је донета из чисто добрих односа са Србијом. Наравно, постоји још пацијената са којима се ради упоредо али ово ће бити прва особа на свету која ће почети лечење овог облика рака на овај начин,“ каже др Бољевић.
Како објашњава, после тога следе договори са другим лекарима из тима и са самом пацијенткињом око термина доласка.
„Вакцина је иначе примењива у било које фази рака и метастаза, и практично може да се примењује код свих облика карцинома али држава Русија је одлучила да се за сада ради са меланомима и на раку плућа. Већ сад имамо десетак болесника са којима радимо. Овде имамо и друге болеснике не само са меланомом, који улазе у дијагностичку процедуру. Када добијемо дозволу за рад са другим врстама карционома, рак дојке на пример, пацијенти који су већ у процедури ће бити први који ће бити доведени овде да се лече вакцином,“ наводи он.
Др Бољевић објашњава да се у процедури прављења вакцине користи и вештачка интелигенција, као и да ће цео тим укључен у овај процес о самом раду на вакцини говорити на опсежној конференцији почетком априла у Сочију.
„Ако све буде како треба, већ ћемо тада имати и клинички резултат који ће свакако бити добар али видећемо у којој мери. Да неће бити резултата, то не верујем, а ми се надамо одличном резултату. Али то, пошто смо први у свету, онда схватате, ко је први, тај не зна тачно све. Мислим да ћемо имати одличан резултат, али то треба и потврдити,“ истиче он.
Према његовим речима, пацијенти из Русије али и из Републике Српске ће се лечити о трошку здравственог фонда и зато су процедуре за њих мало спорије.
„Са Србијом и другим заинтересованим земљама још нема споразума са њиховим фондовима али се надамо да ће ускоро и ту да настану неке промјене. За сада пацијенти плаћају лијечење сами а из Србије пацијенти за које се процени да су кандидати до нас долазе преко наших професора који раде у болницама у Србији. Они су ти који први улазе у случај и дијагностику шаљу нама послије чега се врше консултације са љекарима у Русији коју су дио тима и даљи ток лијечења се пребацује код нас. Ми правимо анализу, онда се организује видео веза, разговор са пацијентом и послије тога се доноси одлука да пацијент можда дође,“ објашњава наш саговорник.
Др Бољевић каже да се овде ради о веома сложеним технолошким поступцима који су скупи али и ефикасни у скоро 95 одсто.
„Неко ко се, на примјер, излијечи од рака меланома вакцином он више не може да добије тај облик рака. Да упростимо, фактички узимамо податке из ћелије оболелог ткива, анализирамо и налази му се лијек. Дакле, ајде тако да кажемо, налази се заштита за коју ми послије оспособљавамо наше ћелије, дајемо им информацију како да се боре против рака. Не против нормалних ћелија, већ само против ћелија рака. Кад добију ту информацију, оне знају како да се боре,“ прецизира он.
Бољевић напомиње да уколико се пацијент прехлади или из неког другог разлога не може у том моменту да прими вакцину, прави се пауза од мјесец, два након чега он прима вакцину.
„Пацијенти треба да приме укупно 10 доза вакцине која се прима на сваке двије недјеље, а након две, три дозе може да се види да ли се тумор повлачи из организма, односно да ли је лијечење ефективно,“ каже он.
Према ријечима Бољевића, вакцина ће се у почетку примјењивати на пацијентима који су искористили све друге видове лијечења који нису дали резултате, како би се показала њена ефективност.
