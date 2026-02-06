Хорор: Пронађено тијело мушкарца у напуштеној кући

06.02.2026
15:43
Тијело мушкарца пронађено је данас у поподневним часовима у објекту на Бановом брду, сазнаје "Телеграф.рс".
Тијело је откривено у напуштеној кући, а на лице мјеста су одмах упућене екипе Хитне помоћи и полиције. Љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.
Полицијске патроле обезбјеђују локацију док инспектори врше увиђај како би се утврдиле све околности ове трагедије. Према првим незваничним информацијама, о случају је одмах обавјештено и надлежно тужилаштво.
Тренутно није познато да ли је ријеч о природној смрти или постоје трагови насиља, што ће бити утврђено након детаљне истраге и евентуалне обдукције.
Идентитет мушкарца још увијек није званично саопштен.
