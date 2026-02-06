Logo
Large banner

Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

Извор:

Бљесак

06.02.2026

15:37

Коментари:

0
Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета
Фото: screenshot / Bljesak.info

Власник земљишта у мостарском насељу Потоци, чији су иницијали М.Е., у четвртак, 5. фебруара, пријавио је проналазак људских остатака на својој парцели.

Наиме, радник А.Х. је током извођења радова на копању темеља радном машином наишао на људске скелете, што је одмах пријављено надлежним службама, потврђено је из МУП-а ХНК за Bljesak.info.

На мјесто догађаја упућена је полицијска патрола, као и дежурни дјелатник Одјељења криминалистичке полиције ПУ Мостар, који су поступили по пријави.

На наведени локалитет приступили су и представници Института за нестале особе БиХ, инспектори санитарне и грађевинске инспекције Града Мостара, као и радници јавног комуналног предузећа, који су људске остатке превезли у градску мртвачницу Сутинa.

Из Службе за инспекцијске послове Града Мостара потврдили су да су радови на споменутом земљишту обустављени.

„Радови су обустављени, пошто је земљиште приватно, власник ће одлучити о томе хоће ли наставити радове“, навели су.

Из Института за нестале особе БиХ казали су да овај случај није у њиховој надлежности.

„Изласком на терен утврђено је да се заправо ради о старим костима, односно о посмртним остацима који нису у мандату Института за нестале особе БиХ“, потврдили су.

Комшије упозоравале на гробље, власници негирали

Како је рекао власник земљишта у Потокима, приликом куповине није био упозорен да се на земљишту налази гробље.

„Тражио сам земљиште у околини Мостара и наишао на један комад земље у Потокима. Нисам тачно знао гдје се налази, па сам договорио термин за сутрадан и дошао. Била је субота, дошао сам са сином, а дочекала ме госпођа која ми је објаснила да је то земљиште на продају. Локација ми се свидјела и мислим да је једна од љепших у Потокима“, испричао је за Bljesak.info власник земљишта.

Нагласио је да су га комшије упозориле да се на земљишту налази Билино гробље, али да су власници тврдили супротно.

„Договорили смо састанак код адвоката. Земљиште је било у власништву двије особе. Једног дана сам исплатио новац једном, а пола сам уплатио преко рачуна другом. Нико ми није споменуо ништа о гробљу. Сусједи су ми одмах скренули пажњу на то, па сам од власника тражио папир. Они су тврдили да је све у реду, да су тражили документацију и да није било никаквог гробља. Наводно је то било масовно гробље из рата, али како они никада нису чули да је ту било гробље. Кренуо сам с радовима, али трећи или четврти дан смо наишли на кости, због чега смо одмах зауставили радове“, рекао је власник земљишта.

Камени крстови премјештени?

Како су за Bljesak.info потврдили мјештани, на споменутом земљишту прије годину дана налазило се неколико камених крстова. Они тврде да је неко од власника премјестио крстове на сусједно земљиште, а овај потез изазвао је згражавање.

Отиском на мјесто догађаја, екипа портала Bljesak.info увјерила се да се крстови тренутно не налазе на споменутом земљишту.

Полиција је траком означила подручје на којем мјештани тврде да су крстови били одложени након уклањања са земљишта.

Како сазнаје наведени портал, из Мјесне заједнице још прије годину дана упућен је захтјев Заводу за заштиту културно-повијесне баштине у вези са девастацијом Билиног гробља у Потокима, у којем су тражили реакцију прије него што се започне с било каквим радовима на том подручју.

У одговору Завода наводи се да предметни локалитет није евидентиран као културно добро те да не испуњава услове заштите баштине према Закону о заштити културно-историјске баштине у ХНК, због чега се Завод прогласио ненадлежним у овом случају.

Мјештани: Уклето мјесто

Мјештани тврде да је ово подручје међу њима познато као „уклето“, а један од мјештана испричао је да му је покојни отац на том мјесту, током рата, остао без руке и ока.

„То је трсно мјесто“, рекао је он, додајући да дјеци никада није било дозвољено да се играју на том земљишту.

Подијели:

Тагови:

Мостар

groblje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ЧетГПТ троши струју колико и 35.000 америчких домаћинстава на годишњем нивоу

1 ч

0
МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

Регион

МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

2 ч

0
Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

БиХ

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

2 ч

0
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Република Српска

За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

2 ч

0

Више из рубрике

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

БиХ

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

2 ч

0
Ужас у БиХ: Порастао број отрованих, олово у крви д‌јеце

БиХ

Ужас у БиХ: Порастао број отрованих, олово у крви д‌јеце

8 ч

0
Нарушава ли Уставни суд Устав БиХ? Ћеман навршио 70, а и даље предсједава

БиХ

Нарушава ли Уставни суд Устав БиХ? Ћеман навршио 70, а и даље предсједава

22 ч

0
Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

БиХ

Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

1 д

15

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Келин: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner