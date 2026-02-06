Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

Извор:
Власник земљишта у мостарском насељу Потоци, чији су иницијали М.Е., у четвртак, 5. фебруара, пријавио је проналазак људских остатака на својој парцели.
Наиме, радник А.Х. је током извођења радова на копању темеља радном машином наишао на људске скелете, што је одмах пријављено надлежним службама, потврђено је из МУП-а ХНК за Bljesak.info.
На мјесто догађаја упућена је полицијска патрола, као и дежурни дјелатник Одјељења криминалистичке полиције ПУ Мостар, који су поступили по пријави.
На наведени локалитет приступили су и представници Института за нестале особе БиХ, инспектори санитарне и грађевинске инспекције Града Мостара, као и радници јавног комуналног предузећа, који су људске остатке превезли у градску мртвачницу Сутинa.
Из Службе за инспекцијске послове Града Мостара потврдили су да су радови на споменутом земљишту обустављени.
„Радови су обустављени, пошто је земљиште приватно, власник ће одлучити о томе хоће ли наставити радове“, навели су.
Из Института за нестале особе БиХ казали су да овај случај није у њиховој надлежности.
„Изласком на терен утврђено је да се заправо ради о старим костима, односно о посмртним остацима који нису у мандату Института за нестале особе БиХ“, потврдили су.
Како је рекао власник земљишта у Потокима, приликом куповине није био упозорен да се на земљишту налази гробље.
„Тражио сам земљиште у околини Мостара и наишао на један комад земље у Потокима. Нисам тачно знао гдје се налази, па сам договорио термин за сутрадан и дошао. Била је субота, дошао сам са сином, а дочекала ме госпођа која ми је објаснила да је то земљиште на продају. Локација ми се свидјела и мислим да је једна од љепших у Потокима“, испричао је за Bljesak.info власник земљишта.
Нагласио је да су га комшије упозориле да се на земљишту налази Билино гробље, али да су власници тврдили супротно.
„Договорили смо састанак код адвоката. Земљиште је било у власништву двије особе. Једног дана сам исплатио новац једном, а пола сам уплатио преко рачуна другом. Нико ми није споменуо ништа о гробљу. Сусједи су ми одмах скренули пажњу на то, па сам од власника тражио папир. Они су тврдили да је све у реду, да су тражили документацију и да није било никаквог гробља. Наводно је то било масовно гробље из рата, али како они никада нису чули да је ту било гробље. Кренуо сам с радовима, али трећи или четврти дан смо наишли на кости, због чега смо одмах зауставили радове“, рекао је власник земљишта.
Како су за Bljesak.info потврдили мјештани, на споменутом земљишту прије годину дана налазило се неколико камених крстова. Они тврде да је неко од власника премјестио крстове на сусједно земљиште, а овај потез изазвао је згражавање.
Отиском на мјесто догађаја, екипа портала Bljesak.info увјерила се да се крстови тренутно не налазе на споменутом земљишту.
Полиција је траком означила подручје на којем мјештани тврде да су крстови били одложени након уклањања са земљишта.
Како сазнаје наведени портал, из Мјесне заједнице још прије годину дана упућен је захтјев Заводу за заштиту културно-повијесне баштине у вези са девастацијом Билиног гробља у Потокима, у којем су тражили реакцију прије него што се започне с било каквим радовима на том подручју.
У одговору Завода наводи се да предметни локалитет није евидентиран као културно добро те да не испуњава услове заштите баштине према Закону о заштити културно-историјске баштине у ХНК, због чега се Завод прогласио ненадлежним у овом случају.
Мјештани тврде да је ово подручје међу њима познато као „уклето“, а један од мјештана испричао је да му је покојни отац на том мјесту, током рата, остао без руке и ока.
„То је трсно мјесто“, рекао је он, додајући да дјеци никада није било дозвољено да се играју на том земљишту.
