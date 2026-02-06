МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

06.02.2026
Нема одгађања увођења система уласка и изласка из Европске уније – ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан, потврђено је за РТРС из МУП-а Хрватске и Европске уније.
Једина обустава биће могућа након што систем у потпуности заживи, а током већих гужви, када ће свака држава имати право обуставе на одређено вријеме.
Туристичке организације земаља региона кажу да се гужве очекују током првих празника и да ЕЕС није тако функционалан како су из Европске уније тврдили.
Сљедеће седмице настављају се преговори превозника такође због проблема са ЕЕС системом, пише РТРС.
