МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

06.02.2026

15:20

МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан
Фото: АТВ

Нема одгађања увођења система уласка и изласка из Европске уније – ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан, потврђено је за РТРС из МУП-а Хрватске и Европске уније.

Једина обустава биће могућа након што систем у потпуности заживи, а током већих гужви, када ће свака држава имати право обуставе на одређено вријеме.

ЕЕС проблем и за туризам

Туристичке организације земаља региона кажу да се гужве очекују током првих празника и да ЕЕС није тако функционалан како су из Европске уније тврдили.

Сљедеће седмице настављају се преговори превозника такође због проблема са ЕЕС системом, пише РТРС.

гужве на граници

granica

Хрватска

Европска унија

