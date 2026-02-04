Logo
ЕУ одгодила пуну примјену ЕЕС система

04.02.2026

14:44

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Европска унија је одгодила је пуну примјену новог система уласка/изласка (ЕЕС) до септембра 2026. године, дајући државама шенгенског простора "више флексибилности" током љетне сезоне широм Европе.

Кључне информације о ЕЕС систему

Односи се на држављане земаља ван Европске уније

Укључује биометријску регистрацију (отисци прстију и фотографије)

Током љета 2026. могуће ручно печатирање пасоша

Забиљежена значајна кашњења и гужве на аеродромима

Шта је ЕЕС и на кога се односи

Аутоматизовани ИТ систем ће регистровати држављане земаља ван ЕУ, укључујући и грађане Уједињеног Краљевства, при уласку у шенгенску зону, која обухвата већину ЕУ, као и Исланд, Норвешку, Лихтенштајн и Швицарску.

Путници ће бити обавезни да региструју биометријске податке, укључујући отиске прстију и фотографије.

Рокови и флексибилнија примјена система

Нови систем је први пут покренут у октобру 2025., али су аеродроми и луке у почетку имали рок до априла 2026. да у потпуности имплементирају технологију као обавезну.

Међутим, ЕУ је сада донијела одлуку да 29 земаља учесница добије флексибилнији временски оквир за увођење новог граничног система, све до почетка септембра.

Према ријечима Маркус Ламерта, портпарола Европске комисије за унутрашње послове, "постепена примјена" ЕЕС-а завршиће 9. априла 2026.

ајкула

Свијет

Језива исповијест човјека који је једва преживио напад морског пса: "Видјела се кост"

"Регулатива ЕЕС већ предвиђа одређене флексибилности за државе чланице за период након завршетка примјене у априлу ове године", казао је Ламерт, преноси Фена.

Шта важи током љета 2026. године

Након завршетка примјене, државе чланице ће и даље моћи д‌јелимично суспендовати ЕЕС операције, гд‌је је то потребно, током додатног периода од 90 дана, уз могуће продужење од 60 дана како би се покрила љетна сезона.

Дакле, држављани трећих земаља који овог љета улазе у шенгенску зону и даље ће пролазити кроз ручно печатирање пасоша.

Проблеми на аеродромима и упозорења струке

У почетку је праг за регистрацију долазака из трећих земаља био постављен на само десет одсто. Од 9. јануара повећан је на 35 одсто, а систем је покренут на десетинама нових аеродрома и лука.

Извјештај који је крајем прошле године објавио ACI Europe показао је да је постепена примјена биометријског система довела до повећања времена обраде на граничним контролама на аеродромима и до 70 одсто, с чекањима до три сата у периодима највећег промета.

У децембру је Оливиер Јанковец, генерални директор ACI Europe, упозорио да ће проширена примјена неминовно довести до много озбиљнијих гужви и системских поремећаја за аеродроме и авиокомпаније.

У истом мјесецу је аеродром у Лисабону био присиљен суспендовати ЕЕС на три мјесеца након озбиљних пропуста на граничној контроли, гд‌је су чекања наводно достизала седам сати.

