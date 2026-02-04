ЕУ одгодила пуну примјену ЕЕС система

04.02.2026
Европска унија је одгодила је пуну примјену новог система уласка/изласка (ЕЕС) до септембра 2026. године, дајући државама шенгенског простора "више флексибилности" током љетне сезоне широм Европе.
Односи се на држављане земаља ван Европске уније
Укључује биометријску регистрацију (отисци прстију и фотографије)
Током љета 2026. могуће ручно печатирање пасоша
Забиљежена значајна кашњења и гужве на аеродромима
Аутоматизовани ИТ систем ће регистровати држављане земаља ван ЕУ, укључујући и грађане Уједињеног Краљевства, при уласку у шенгенску зону, која обухвата већину ЕУ, као и Исланд, Норвешку, Лихтенштајн и Швицарску.
Путници ће бити обавезни да региструју биометријске податке, укључујући отиске прстију и фотографије.
Нови систем је први пут покренут у октобру 2025., али су аеродроми и луке у почетку имали рок до априла 2026. да у потпуности имплементирају технологију као обавезну.
Међутим, ЕУ је сада донијела одлуку да 29 земаља учесница добије флексибилнији временски оквир за увођење новог граничног система, све до почетка септембра.
Према ријечима Маркус Ламерта, портпарола Европске комисије за унутрашње послове, "постепена примјена" ЕЕС-а завршиће 9. априла 2026.
"Регулатива ЕЕС већ предвиђа одређене флексибилности за државе чланице за период након завршетка примјене у априлу ове године", казао је Ламерт, преноси Фена.
Након завршетка примјене, државе чланице ће и даље моћи дјелимично суспендовати ЕЕС операције, гдје је то потребно, током додатног периода од 90 дана, уз могуће продужење од 60 дана како би се покрила љетна сезона.
Дакле, држављани трећих земаља који овог љета улазе у шенгенску зону и даље ће пролазити кроз ручно печатирање пасоша.
У почетку је праг за регистрацију долазака из трећих земаља био постављен на само десет одсто. Од 9. јануара повећан је на 35 одсто, а систем је покренут на десетинама нових аеродрома и лука.
Извјештај који је крајем прошле године објавио ACI Europe показао је да је постепена примјена биометријског система довела до повећања времена обраде на граничним контролама на аеродромима и до 70 одсто, с чекањима до три сата у периодима највећег промета.
У децембру је Оливиер Јанковец, генерални директор ACI Europe, упозорио да ће проширена примјена неминовно довести до много озбиљнијих гужви и системских поремећаја за аеродроме и авиокомпаније.
У истом мјесецу је аеродром у Лисабону био присиљен суспендовати ЕЕС на три мјесеца након озбиљних пропуста на граничној контроли, гдје су чекања наводно достизала седам сати.
