Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:43

Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ
Фото: Срна

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац затражио је од Министарства за људска права и избјеглице да предузме све неопходне активности на спречавању отимања и заштити имовине Српске православне цркве /СПЦ/ у Федерацији БиХ.

У допису министру за људска права и избјеглице Севлиду Хуртићу Кошарац подсјећа да у протеклом периоду свједочимо алармантном проблему незаконитог и самоиницијативног књижења имовине СПЦ на "државу БиХ" од стране појединих општинских судова у ФБиХ.

венецуела

Свијет

Америка вратила Венецуели пола милијарде

- Осим што је ријеч о неуставним и незаконитим активностима, случајеви прекњижавања гробаља, капела и храмова СПЦ у ФБиХ представљају груби покушај прекрајања историје и брисања идентитета српског народа у Федерацији. То је апсолутно неприхватљива и недопустива пракса, са којом се одмах мора престати - истакао је Кошарац.

Он је нагласио да отимање имовине СПЦ, као и учестали напади на српске повратнике и њихову имовину у ФБиХ, те угрожавање њихових права и слобода, захтијевају хитан и адекватан одговор надлежних институција на свим нивоима власти у БиХ, у складу са њиховим уставним надлежностима.

Marija Zaharova

Свијет

Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

- С тим у вези, инсистирам и захтијевам од Министарства за људска права и избјеглице да, поштујући уставне надлежности и надлежности Министарства, у складу са Законом о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ и Основним уговором између БиХ и СПЦ, предузме све неопходне активности на спречавању отимања и заштити имовине СПЦ у ФБиХ - поручио је Кошарац.

Таг:

Сташа Кошарац

