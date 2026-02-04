Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ

Извор:
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац затражио је од Министарства за људска права и избјеглице да предузме све неопходне активности на спречавању отимања и заштити имовине Српске православне цркве /СПЦ/ у Федерацији БиХ.
У допису министру за људска права и избјеглице Севлиду Хуртићу Кошарац подсјећа да у протеклом периоду свједочимо алармантном проблему незаконитог и самоиницијативног књижења имовине СПЦ на "државу БиХ" од стране појединих општинских судова у ФБиХ.
- Осим што је ријеч о неуставним и незаконитим активностима, случајеви прекњижавања гробаља, капела и храмова СПЦ у ФБиХ представљају груби покушај прекрајања историје и брисања идентитета српског народа у Федерацији. То је апсолутно неприхватљива и недопустива пракса, са којом се одмах мора престати - истакао је Кошарац.
Он је нагласио да отимање имовине СПЦ, као и учестали напади на српске повратнике и њихову имовину у ФБиХ, те угрожавање њихових права и слобода, захтијевају хитан и адекватан одговор надлежних институција на свим нивоима власти у БиХ, у складу са њиховим уставним надлежностима.
- С тим у вези, инсистирам и захтијевам од Министарства за људска права и избјеглице да, поштујући уставне надлежности и надлежности Министарства, у складу са Законом о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ и Основним уговором између БиХ и СПЦ, предузме све неопходне активности на спречавању отимања и заштити имовине СПЦ у ФБиХ - поручио је Кошарац.
