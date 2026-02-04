Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Извор:
СРНА
04.02.2026
13:26
Функционер СНСД-а Саво Минић изјавио је да ће у недјељу, 8. фебруара, на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске бити потврђена побједа кандидата ове странке Синише Карана на гласању 23. новембра.
Минић је новинарима у Бањалуци рекао да су избора за предсједника Републике Српске завршени.
"И ви то добро знате. Добро знате да је Каран побиједио. Знате и да је нама поништено 15.000 гласова који апсолутно нису били спорни. Све то ће бити потврђено у недјељу", истакао је Минић.
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће, према одлуци ЦИК-а БиХ, поновљени у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
