Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:26

Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу
Фото: АТВ

Функционер СНСД-а Саво Минић изјавио је да ће у недјељу, 8. фебруара, на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске бити потврђена побједа кандидата ове странке Синише Карана на гласању 23. новембра.

Минић је новинарима у Бањалуци рекао да су избора за предсједника Републике Српске завршени.

"И ви то добро знате. Добро знате да је Каран побиједио. Знате и да је нама поништено 15.000 гласова који апсолутно нису били спорни. Све то ће бити потврђено у недјељу", истакао је Минић.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Рачуни Космоса нису блокирани

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће, према одлуци ЦИК-а БиХ, поновљени у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Саво Минић

Синиша Каран

prijevremeni izbori

