Селак: Правосуђе БиХ карактеришу злоупотребе

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:15

Коментари:

0
Горан Селак министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске изјавио је да је евидентно да је одуговлачење суђења ратном команданту Петог корпуса такозване Армије БиХ Атифу Дудаковићу за злочине над Србима у Крајини пуно нелогичности, што је често карактеристично за правосудне институције на нивоу БиХ, па тако и за Суд БиХ.

- Када су у питању поступци против Срба онда све иде експресно, рјешавају се врло брзо да би се елиминисале одређене личности из политичког и јавног живота, а када је ријеч о лицима из Федерације БиХ поступци трају годинама - рекао је Селак у Бањалуци.

Милорад Пуповац

Регион

Пуповац: Станивуковић искористио Грачац за предизборну кампању

Он је нагласио да Република Српска с правом указује на злоупотребе правосуђа и правосудних институција БиХ.

Селак је рекао да се Република Српска понаша одрговорно и инсистира на владавини права.

Вјештаци медицинске струке сагласни су да бивши командант Петог корупса такозване Армије БиХ Атиф Дудаковић није способан за суђење за злочине почињене над српским народом у Крајини.

Тим вјештака медицинске струке из Тузле представио је ове налазе на статусној конференцији Суда БиХ у понедјељак, 2. фебруара.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

Дудаковићу се суди за злочине над српским борцима и цивилима на подручју Босанског Петровца, Кључа, Босанске Крупе и Санског Моста.

Осим њега оптужени су и припадници Петог корпуса Санел Шабић, Ибрахим Шиљедић, Сафет Салихагић, Адис Зјакић, Хасан Ружнић, Реџеп Злојић, Самир Солаковић, Фатмир Муратовић, Мухарем Алешевић, Хусеин Балагић, Един Домазет, Ејуб Кожењић, Ибрахим Надаревић и Саид Мујић.

Оптужница их терети за убиство више од 300 Срба, међу којима највише цивила, углавном старије доби, као и војника који су се предали или били заробљени.

Горан Селак

Коментари (0)
