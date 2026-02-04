Logo
Large banner

Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Извор:

вијести.ме

04.02.2026

13:03

Коментари:

0
Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Аутомобил београдских таблица који користи свештеник Митрополије црногорско-приморске Српске православне цркве (СПЦ) Мијајло Бацковић запаљен је синоћ у Тивту, сазнају “Вијести” из више извора.

Према истим информацијама, ријеч је о возилу које је запаљено синоћ око 3.30 сати у насељу Учури, преносе подгоричке “Вијести”. Истрага је у току.

илу-ауто-26092025

Ауто-мото

Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

Како наводе, ово није први пут да је Бацковићу запаљено возило, ујануару прошле године већ је изгорео аутомобил испред његове куће.

Атак са политичком позадином

Том приликом Бацковић је за портал “Борба” изјавио је да сматра да напад на његову имовину има политичку позадину.

-Ја сам свештеник који је био јасно експониран за вријеме литија и јасно је да је на дјелу политичка позадина јер се ја не бавим ни бизнисом ни криминалом. Јасно је да је ово опомена бивше власти и њихових криминалних краков, рекао је отац Мијајло за “Борбу”.

Иначе, Хрватска је прогласила овог тиватског пароха непожељним и њему је забрањен улазак у ту земљу. Бацковић је прошле године присуствовао протесту, на коме је затражено уклањање спомен-плоче на месту бившег логора у Морињу.

Доктор болница

Здравље

Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Парох Мијајло Бацковић је, током јучерашњег гостовања у емисији “Јутро на РТ” на ТВ РТ Балкан изјавио да је из медија сазнао да је непожељна особа у Хрватској, али да није званично обавештен да му је забрањен улазак у ову земљу. Из медија је, како наводи, сазнао и да је разлог за ову одлуку његов говор у ком је тражио уклањање срамне плоче у Морињу и тражио да се говори о логору Лори.

Мета на челу

Истакао је да не зна ко му црта мету на челу, али да ће се то сазнати и да су из контекста извучене многе његове изјаве.

Напоменуо је да је све почело много, много, давно, још 2019. године, када је почела одбрана светиња у Црној Гори.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Хроника

Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

-Црногорска влада, министар иностраних послова, није стао у одбрану ни мене, ни осталих држављана црне Горе, који само зато што су рекли истину, добили су забрану уласка у Хрватску”, рекао је Бацковић за РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

свештеник

Црна Гора

zapaljen automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Сцена

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

7 ч

0
Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Тенис

Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

7 ч

0
Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: Дочек уз Томпсона био борба за бираче

7 ч

1
Ово је најстарији мачак на свијету

Занимљивости

Ово је најстарији мачак на свијету

7 ч

0

Више из рубрике

Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: Дочек уз Томпсона био борба за бираче

7 ч

1
Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра

Регион

Глумио доктора, па преварио баку: Она му дала 10.000 евра

8 ч

0
Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

Регион

Ова занимања злата вриједе, а млади њима не желе да се баве

8 ч

0
Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Регион

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner