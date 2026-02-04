Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Извор:
Аутомобил београдских таблица који користи свештеник Митрополије црногорско-приморске Српске православне цркве (СПЦ) Мијајло Бацковић запаљен је синоћ у Тивту, сазнају “Вијести” из више извора.
Према истим информацијама, ријеч је о возилу које је запаљено синоћ око 3.30 сати у насељу Учури, преносе подгоричке “Вијести”. Истрага је у току.
Како наводе, ово није први пут да је Бацковићу запаљено возило, ујануару прошле године већ је изгорео аутомобил испред његове куће.
Том приликом Бацковић је за портал “Борба” изјавио је да сматра да напад на његову имовину има политичку позадину.
-Ја сам свештеник који је био јасно експониран за вријеме литија и јасно је да је на дјелу политичка позадина јер се ја не бавим ни бизнисом ни криминалом. Јасно је да је ово опомена бивше власти и њихових криминалних краков, рекао је отац Мијајло за “Борбу”.
Иначе, Хрватска је прогласила овог тиватског пароха непожељним и њему је забрањен улазак у ту земљу. Бацковић је прошле године присуствовао протесту, на коме је затражено уклањање спомен-плоче на месту бившег логора у Морињу.
Парох Мијајло Бацковић је, током јучерашњег гостовања у емисији “Јутро на РТ” на ТВ РТ Балкан изјавио да је из медија сазнао да је непожељна особа у Хрватској, али да није званично обавештен да му је забрањен улазак у ову земљу. Из медија је, како наводи, сазнао и да је разлог за ову одлуку његов говор у ком је тражио уклањање срамне плоче у Морињу и тражио да се говори о логору Лори.
Истакао је да не зна ко му црта мету на челу, али да ће се то сазнати и да су из контекста извучене многе његове изјаве.
Напоменуо је да је све почело много, много, давно, још 2019. године, када је почела одбрана светиња у Црној Гори.
-Црногорска влада, министар иностраних послова, није стао у одбрану ни мене, ни осталих држављана црне Горе, који само зато што су рекли истину, добили су забрану уласка у Хрватску”, рекао је Бацковић за РТ Балкан.
