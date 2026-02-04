Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

04.02.2026
12:50
Коментари:0
Иако су сви чланови жирија на вријеме дошли на заказано снимање емисије "Пинкове звезде", репер Десингерица каснио је више од сат времена.
Он је у студио у Шимановцима улетио пуном брзином, ризикујући да некога удари, а затим је у свом препознатљивом стилу викао:
"Шта ћу кад касним на снимање, одбиће ми од плате ових 100 евра које добијам"!
Ово није први пут да се Десингерица доводи у везу са дивљом вожњом и бијесним аутомобилима.
Претходних година био је фотографисан како вози без регистарских таблица, јурца по граду, а више пута је и привођен због непоштовања Закона о безбједности саобраћаја, као и због вожње под дејством психоактивних супстанци.
Подсјећања ради, Драгомиру Деспићу тада је одређено задржавање до 12 сати у Полицијској станици Нови Београд. Након истека задржавања, одведен је код дежурног судије Прекршајног суда у Београду, гдје је детаљно објаснио како је, како је навео, "запао у невољу", преносили су тада домаћи медији.
