Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

04.02.2026

12:50

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Иако су сви чланови жирија на вријеме дошли на заказано снимање емисије "Пинкове звезде", репер Десингерица каснио је више од сат времена.

Он је у студио у Шимановцима улетио пуном брзином, ризикујући да некога удари, а затим је у свом препознатљивом стилу викао:

"Шта ћу кад касним на снимање, одбиће ми од плате ових 100 евра које добијам"!

Ово није први пут да се Десингерица доводи у везу са дивљом вожњом и бијесним аутомобилима.

Претходних година био је фотографисан како вози без регистарских таблица, јурца по граду, а више пута је и привођен због непоштовања Закона о безбједности саобраћаја, као и због вожње под дејством психоактивних супстанци.

Карлос Алкараз

Тенис

Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Подсјећања ради, Драгомиру Деспићу тада је одређено задржавање до 12 сати у Полицијској станици Нови Београд. Након истека задржавања, одведен је код дежурног судије Прекршајног суда у Београду, гдје је детаљно објаснио како је, како је навео, "запао у невољу", преносили су тада домаћи медији.

Драгомир Деспић Десингерица

