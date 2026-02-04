Logo
Large banner

Камера забиљежила тренутак када двојица мушкараца бацају бомбу на кућу Здравка Чолића

Извор:

Телеграф

04.02.2026

11:07

Коментари:

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Фото: Screenshot

Елитно насеље Дедиње јуче је било поприште драматичног инцидента који је само срећом прошао без људских жртава.

Како незванично сазнаје Телеграф, полиција већ посједује видео-материјал на којем се види како двојица нападача прилазе огради и активирају експлозивну направу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

„Кашикару“ бацили директно ка улазним вратима

„Кашикару“ су двојица маскираних мушкараца бацила директно ка улазним вратима, а бомба је, према незваничним информацијама.

Иако у тренутку напада нико није повријеђен, материјална штета на имању је велика. Гелери су захватили све у радијусу од неколико метара. Фасада око улазних врата је уништена, а од силине удара попуцали су прозори и оштећена је масивна улазна капија. Гелери су оштетили и аутомобиле.

Од експлозивне направе попуцала су стакла на гаражи Адиса Гојака као и прозори на другом спрату куће. Мању штету претрпјела је још једна кућа на којој су попуцали прозори.

илу-коса-18092025

Савјети

Дерматолози потврдили: Ово је највећа грешка због које се коса брзо масти зими

Инспектори криминалистичке полиције и тужилаштво тренутно раде на идентификацији лица са снимка. Провјеравају се и базне станице мобилне телефоније, као и остале камере у околини како би се утврдило да ли су нападачи имали саучеснике који су их чекали у аутомобилу.

Овај незапамћени напад на једну од највећих звијезда региона подигао је на ноге све безбједносне службе, а мотив за сада остаје непознат.

О инциденту се огласио Здравко Чолић

О инциденту се огласио и пјевач, рекавши за "Уну" да у тренутку инцидента није био у Београду.

силовање-насиље над женама

Хроника

Чедомир претукао Драгану, па јој сипао киселину у грло: Породица и даље не налази мир

- Налазим се у Загребу, гдје завршавам посљедње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро - рекао је он, па додао:

Током истраге утврдиће се да ли Чолић био мета као и који је мотив, а јуче су се појавиле информације да су бомбаши можда и "погријешили". Полиција ће обавити разговор са Чолићем када се врати из иностранства.

Подијели:

Тагови:

Здравко Чолић

pjevač

bačena bomba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Илон Маск

Свијет

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

9 ч

0
Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Регион

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

9 ч

0
Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

Друштво

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

9 ч

0
Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

Свијет

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

9 ч

0

Више из рубрике

Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

Сцена

Едита шокирала признањем како је њена мајка реаговала кад јој је јавила да је трудна

8 ч

0
Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Сцена

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

9 ч

0
Кебина бивша стаје на луди камен?

Сцена

Кебина бивша стаје на луди камен?

9 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Естрадни менаџер шокирао тврдњама: Чола због брата враћао дугове зеленашима

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner