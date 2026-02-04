Камера забиљежила тренутак када двојица мушкараца бацају бомбу на кућу Здравка Чолића

Извор:
Телеграф
04.02.2026
11:07
Елитно насеље Дедиње јуче је било поприште драматичног инцидента који је само срећом прошао без људских жртава.
Како незванично сазнаје Телеграф, полиција већ посједује видео-материјал на којем се види како двојица нападача прилазе огради и активирају експлозивну направу.
„Кашикару“ су двојица маскираних мушкараца бацила директно ка улазним вратима, а бомба је, према незваничним информацијама.
Иако у тренутку напада нико није повријеђен, материјална штета на имању је велика. Гелери су захватили све у радијусу од неколико метара. Фасада око улазних врата је уништена, а од силине удара попуцали су прозори и оштећена је масивна улазна капија. Гелери су оштетили и аутомобиле.
Од експлозивне направе попуцала су стакла на гаражи Адиса Гојака као и прозори на другом спрату куће. Мању штету претрпјела је још једна кућа на којој су попуцали прозори.
Инспектори криминалистичке полиције и тужилаштво тренутно раде на идентификацији лица са снимка. Провјеравају се и базне станице мобилне телефоније, као и остале камере у околини како би се утврдило да ли су нападачи имали саучеснике који су их чекали у аутомобилу.
Овај незапамћени напад на једну од највећих звијезда региона подигао је на ноге све безбједносне службе, а мотив за сада остаје непознат.
О инциденту се огласио и пјевач, рекавши за "Уну" да у тренутку инцидента није био у Београду.
- Налазим се у Загребу, гдје завршавам посљедње пјесме за нови албум. У Београду је све у реду, хвала Богу да су сви добро - рекао је он, па додао:
Током истраге утврдиће се да ли Чолић био мета као и који је мотив, а јуче су се појавиле информације да су бомбаши можда и "погријешили". Полиција ће обавити разговор са Чолићем када се врати из иностранства.
