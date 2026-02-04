Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

Извор:
Европска унија потврдила је да пуна примјена новог система ЕЕС, планирана од 10. априла, може бити привремено одложена или дјелимично суспендована током љетне сезоне.
"Државе чланице имају флексибилност од 90 дана, уз могућност продужења за додатних 60 дана – практично покривајући цијелу сезону. То значи да ће се на многим границама користити класична пасошка контрола са ручним печатом, умјесто обавезне биометријске регистрације", наводи "Никана.гр" на Инстаграму.
Аеродром у Лисабону је у децембру потпуности суспендовао ЕЕС на три мјесеца због екстремних кашњења, па је систем обустављен док се не отклоне технички и кадровски проблеми.
Увођење ЕЕС на неким аеродромима продужило је граничне процедуре и до 70 одсто: током шпица путници су чекали и до три сата, а поједини су пропуштали летове – наводи се.
Мањи ризик од дугих задржавања на границама током љета.
Бржи улазак у земљу у периоду највећег прилива туриста. Мирнији и организованији почетак одмора.
ЕЕС се формално покреће 10. априла, али ће у пракси бити флексибилно примјењиван или суспендован најмање до краја љета, како би се избјегао хаос на границама.
Како они наводе, Европска унија предвиђа флексибилнију примјену новог дигиталног система уласка и изласка путника (ЕЕС) након што његово постепено увођење буде завршено 10. априла 2026. године.
"Према наводима званичника Европске комисије, ЕУ би могла омогућити државама чланицама да привремено дјелимично обуставе или паузирају рад ЕЕС-а тамо гдје је то потребно током интензивне љетне сезоне, како би се избјегле велике гужве и потенцијални саобраћајни проблеми на границама", наводи ЈУТА.
Овакав приступ значи да иако ЕЕС треба да се имплементира у потпуности до 10. априла, земље чланице имају правно предвиђене могућности да смање обим примјене система у одређеним ситуацијама, посебно ако би пуна примјена довела до проблема са проточношћу граница.
"За путнике из земаља које не припадају ЕУ или Шенген зони то практично значи да би и током периода април–септембар 2026. године могли и даље повремено добијати печате у пасошима и да би у неким ситуацијама ЕЕС могао бити привремено суспендован или дјелимично примјењиван ако границе нису у потпуности спремне за његову активну употребу", додају они, преноси "Дневник.рс".
