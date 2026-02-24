Logo
Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

24.02.2026

19:37

Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?
Фото: Pexel/Vincenzo Malagoli

Вриједи ли она стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

Ово воће је доступно током цијеле године, цјеновно приступачно и богато хранљивим материјама. Ипак, велика је разлика између тога да јабуку поједемо повремено и да је једемо сваког дана.

Јабуке су извор влакана, посебно пектина, као и антиоксиданаса попут полифенола и кверцетина, којег највише има у кори. Управо те супстанце највише доприносе њиховим здравственим ефектима. Једна велика јабука има око 116 калорија и више од пет грама влакана, што је значајан допринос дневним потребама.

За ово јефтино воће кажу да може замијенити скупе лијекове за холестерол

Ако јабуку једемо свакодневно, прве промјене најчешће се примјете у пробави. Захваљујући влакнима, столица може постати редовна, а осјећај ситости трајати дуже. Дугорочно, комбинација влакана и антиоксиданаса може помоћи у одржавању стабилнијег нивоа енергије током дана.

Код неких особа, нарочито оних са осетљивом пробавом, јабуке могу изазвати надутост. Тај ефекат је обично привремен и блажи ако се јабука једе уз оброк, а не на празан стомак.

Редовна конзумација може имати и позитиван утицај на здравље срца. Истраживања су показала да свакодневно једење јабука може допринијети снижавању укупног и ЛДЛ холестерола, нарочито ако се конзумирају током дужег периода.

Постоје и назнаке да редовна конзумација јабука може бити повезана с мањим ризиком од развоја дијабетеса типа 2, вјероватно због повољног утицаја на регулацију шећера у крви и осетљивост на инсулин.

Важно је нагласити да јабука сама по себи није чудесно решење. Међутим, као дио уравнотежене исхране може бити једноставна, свакодневна навика која дугорочно доноси користи – посебно ако се једе цијела, с кором, гдје се налази највећи дио вриједних састојака.

