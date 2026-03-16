Лука Дончић најбољи играч западне конференције протекле седмице

16.03.2026
23:01
Коментари:0
Кошаркаш "Лос Анђелес лејкерса" Лука Дончић проглашен је за играча протекле седмице Западне конференције НБА лиге, објављено је вечерас на званичном сајту такмичења.
Дончић је просјечно биљежио 37,3 поена, 11 асистенција, 10,7 скокова, двије украдене лопте и 1,7 блокада.
Словеначки кошаркаш је трећи пут у сезони изабран за играча седмице, а 18. пут у каријери.
Кошаркаши "Лејкерси" су протекле седмице остварили три побједе на три утакмице.
За најбољег играча Источне конференције НБА лиге у протеклој седмици проглашен је кошаркаш Мајамија Бем Адебајо који је имао просјек од 41,3 поена, осам скокова, 2,3 украдене лопте, двије асистенције и 1,3 блокаде по мечу.
Адебајо је други пут у сезони, а четврти пут у каријери изабран за играча седмице у НБА лиги.
Кошаркаши Мајамија су протекле седмице забиљежили двије побједе и један пораз.
Србија
56 мин0
Сцена
58 мин0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Тренутно на програму