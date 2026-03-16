Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

16.03.2026
На жријеб групне фазе јуниорске Лиге шампиона у Лакташима минуле седмице пристигли су бројни бивши кошаркашки асови, а међу њима и Владимир Радмановић који је говорио за АТВ.
Некадашњи играч Лос Анђелес Лејкерса и бројних НБА тимова прије 13 година завршио је играчку каријеру, послије које га нема превише у медијима. Признаје и да не прати редовно све кошаркашке токове, али је итекако упућен у партије Николе Јокића у најјачој лиги свијета.
„Сувишно је причати о Николи. Он је момак који је промијенио кошарку. Као што је Мајкл Џордан током деведесетих промијенио нешто, а потом и Коби Брајант, Леброн Џејмс и Стеф Кари. Мислим да су Јокић, Џордан и Кари на цијели начин промијенили играње кошарке. Желим му да игра што дуже, да можемо да уживамо у ономе што ради. Ми као земља треба да цијенимо шампионе као што су он, Новак Ђоковић и слични. Треба да их чувамо, не само док играју, већ и кад престану да играју“, рекао је Радмановић за АТВ.
Бивши српски кошаркаш дотакао се и теме о великом броју страних играча који наступају за Црвену звезду и Партизан. Радмановић поручује да нема ништа против доласка иностраних кошаркаша, али да због добробити српске кошарке „вјечити ривали“ морају више пажње да обрате на домаће младе снаге.
„Немам никакав проблем са странцима. Најбољи треба да играју кошарку, али дефинитивно да клубови као што су Црвена звезда и Партизан морају да размишљају о будућности српске кошарке. Не може да се направи играч у Чачку играјући нашу домаћу лигу, не зато што их тамо нема, него да бисте могли да напредујете као млад играч морате да играте са најбољима и против најбољих. Мени је жао када видим да ниједан млади играч не добија прилику да игра ни за Звезду ни за Партизан у Евролиги. То је апсурдно и сулудо, јер без тих младих играча нећемо ни имати неку свијетлу будућност“, рекао је Радмановић.
Током минулих неколико година воде се бројне расправе на тему квалификационих ФИБА прозора за највећа репрезентативна такмичења, а Владимир Радмановић дијели мишљење са онима који су мишљења да су неопходне промјене. Србија је у недавним окршајима против Турске доживјела два пораза и тако себи закомпликовала живот у борби за пласман на Мундобаскет, а Радмановић каже да овакав систем квалификација никако не одговара „орловима“.
„Сви играју кошарку. Увијек имамо велика очекивања од репрезентације, што је и нормално с обзиром на резултате које смо постизали кроз историју. С друге стране времена се мијењају. Сада имамо и ове прозоре у квалификацијама који дефинитивно не одговарају земљама као што смо ми. Наши најбољи играчи играју у НБА и евролигашким клубовима у којима је питање да ли ће моћи да добију дозволу за наступ. Онда, стално долазите у ситуацију да се борите за учешће на Свјетском и Европском првенству. Мислим да би то требало да се мијења. Као што је раније било, када освојите Европско првенство идете на Свјетско првенство или на Олимпијске игре. Они који су постигли неки већи ниво не треба да играју прозоре. Много је тешко пронаћи и мотив, конкретно за ове играче који сада играју прозоре. Свјесни сте да репрезентација зависи од вас, а с друге стране, уколико изборите пласман, знате и да вас неће бити на списку за највећа такмичења. Нешто треба да се мијења, а ко ће да мијења и шта – видјећемо“, изјавио је Радмановић за АТВ.
