Logo
Large banner

Избјегнута трагедија за длаку: Кошаркаш умало страдао при закуцавању

Аутор:

АТВ

13.03.2026

20:47

Коментари:

0
Закуцавање Вигинса
Фото: Screenshot

На утакмици кошаркашке Премијер лиге Хрватске између екипа Кварнера и Сплита догодио се несвакидашњи инцидент.

Наиме, два минута прије краја друге четвртине, при резултату 48:47, Демајео Вигинс, кошаркаш Сплита, снажним закуцавањем је срушио конструкцију коша.

Конструкција је попустила и пала преко америчког кошаркаша, али је захваљујући брзој реакцији осталих играча, који су подигли кош, избјегнута тежа повреда.

Вигинс је убрзо устао и наставио утакмицу без посљедица.

Упркос овом пеху, Вигинс је остварио дабл-дабл учинак са 16 постигнутих поена, 10 скокова и пет асистенција.

Сплит је ипак поражен од Кварнера резултатом 104:99 у оквиру 23. кола кошаркашког првенства Хрватске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Košarka

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

21

08

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

21

06

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

21

00

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

20

55

Ово су знакови да не пијете довољно воде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner