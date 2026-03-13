Избјегнута трагедија за длаку: Кошаркаш умало страдао при закуцавању

13.03.2026
20:47
На утакмици кошаркашке Премијер лиге Хрватске између екипа Кварнера и Сплита догодио се несвакидашњи инцидент.
Наиме, два минута прије краја друге четвртине, при резултату 48:47, Демајео Вигинс, кошаркаш Сплита, снажним закуцавањем је срушио конструкцију коша.
Конструкција је попустила и пала преко америчког кошаркаша, али је захваљујући брзој реакцији осталих играча, који су подигли кош, избјегнута тежа повреда.
Вигинс је убрзо устао и наставио утакмицу без посљедица.
Упркос овом пеху, Вигинс је остварио дабл-дабл учинак са 16 постигнутих поена, 10 скокова и пет асистенција.
Сплит је ипак поражен од Кварнера резултатом 104:99 у оквиру 23. кола кошаркашког првенства Хрватске.
