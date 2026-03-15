Дончићев нестваран шут за побједу, Јокић му пришао одмах након меча

15.03.2026
09:25
Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су послије продужетка Денвер Нагетсе резултатом 127:125, а апсолутни херој ове спектакуларне утакмице био је словеначки суперстар Лука Дончић који је на 0.5 секунди прије краја постигао кош за побједу свог тима.
Никола Јокић је на 16 секунди прије краја погодио за изједначење, а онда је на сцену ступио његов пријатељ Лука.
Одговорност у посљедњем нападу
Преузео је одговорност у посљедњем нападу свог тима. Спенсер Џонс је играо сјајну одбрану, али Лука је направио сепарацију и ван баланса погодио тежак шут из скраћеног корнера на 0.5 секунди прије краја првог продужетка.
Покушали су Нагетси да изведу чудо послије тајм-аута, али то им није пошло за руком, па је услиједило велико славље у дворани у Лос Анђелесу.
Јокићев потез привукао пажњу
Док је трајало велико славље играча домаћег тима, велику пажњу привукао је потез најбољег играча Денвера Николе Јокића. По ко зна који пут Сомборац је показао своју величину. Иако је био разочаран због начина на који је његова екипа изгубила меч, није побјегао у свлачионицу, већ је честитао противничким кошаркашима на сјајној борби и побједи, преноси Курир.
Одмах је дошао и до свог доброг пријатеља Луке Дончића, загрлио га и честитао му на импресивном издању.
Погледајте како је то изгледало:
