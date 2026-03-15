Logo
Large banner

Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова

15.03.2026

09:08

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Руска војска оборила је током претходне ноћи 170 украјинских дронова на територији Руске Федерације, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Између 21:00 14. марта и 7:00 15. марта, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 170 украјинских беспилотних летјелица", наводи се у саопштењу.

Како се прецизира, дронови су оборени изнад Тверске, Брјанске, Белгородске, Калушке, Курске, Смоленске, Тулске, Ростовске, Волгоградске, Саратовске области и Московске области, као и изнад Краснодарског краја, Републике Адигеја и Крима, али и изнад Црног мора.

Чак 20 украјинских дронова летјело је ка Москви.

Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови :

Руска војна операција 2026

PVO

oboren dron

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner