Пораз Игокее у АБА

14.03.2026
Кошаркаши Игокее поражени су у трећем колу топ 8 фазе АБА лиге од Босне са 66:73 на свом терену.
Са 17 поена Страхиња Гавриловић био не најбољи код домаћина, пратили су га Ахмад Рори и Нејт Пјер-Луис са по 13 поена.
Све до посљедњих пет минута вођена је велика битка на терену и екипе се се смјењивале у вођству, да би тада гости отишли на десет поена разлике што су сачували до краја.
Фудбал
Борац јачи од Жељезничара у Сарајеву
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д1
Кошарка
1 д0
