Извели затвореника у Лувр, он им побегао усред метроа

Танјуг

15.03.2026

09:20

Затвореник из француске затворске установе у Паризу побјегао је током културне посјете музеју Лувр, док се група кретала јавним превозом, а до бјекства је дошло на железничкој станици Обер, једном од најпрометнијих чворишта у центру Париза, јављају француски медији.

Како наводи француски "Ентревуе", тројица затвореника из затвора Нантер била су на путу ка Лувру када је један од њих изненада побјегао.

Чувари су кренули у потјеру, али нису успјели да сустигну затвореника, младића рођеног 2001. године, који је издржавао казну због крађе и трговине наркотицима, а ослобођен би био тек 2028. године.

Организација посјете већ је била предмет расправе, јер су и управа затвора и тужилаштво претходно дали негативно мишљење за одобрење изласка, док је судија ипак одлучио да дозволи посјету.

На захтев француског Министарства правде, пратња је додатно појачана, група је имала шест пратилаца, од чега три чувара, једног официра и два водича.

Двојица преосталих затвореника морали су одмах да прекину посјету музеју и враћени су у затвор Нантер под пратњом, док полиција још увијек трага за побјеглим мушкарцем.

