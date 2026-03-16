Евролига стиже на м:тел – ускоро гледајте најбољу европску кошарку

Аутор:

АТВ

16.03.2026

14:36

М:тел Евролига
Фото: м:тел ПР

Понуда спортског садржаја на м:тел ТВ платформама ускоро постаје још богатија. Љубитеље спорта очекују спектакуларни мечеви Евролиге - најелитнијег европског клупског кошаркашког такмичења, које ће бити доступно на Арена Спорт каналима.

У Евролиги се сусрећу најбољи европски клубови и највеће звијезде свјетске кошарке, а свака сезона доноси спектакуларне дуеле који окупљају милионе гледалаца и потврђују статус овог такмичења као врхунца европске клупске кошарке.

Посебну драж овом такмичењу даје јединствена атмосфера у европским дворанама. Мечеви у Београду, Атини, Истанбулу и другим кошаркашким центрима познати су по страственим навијачима и енергији која подсјећа на највеће фудбалске спектакле.

Долазак Евролиге дио је ширења спортске понуде на м:тел ТВ платформама. Од 1. априла корисницима ће бити доступно и пет нових Арена Спорт канала – Арена 4 Премиум, Арена 5 Премиум, Арена Спорт 7, Арена Тенис и Арена Адреналин, који додатно проширују простор за преносе најатрактивнијих спортских догађаја и ексклузивних такмичења.

Ускоро, врхунску европску кошарку пратите путем м:тел ИПТВ и м:САТ платформи, уз Арена Спорт канале - мјесто гдје вас очекује још више врхунског спорта.

