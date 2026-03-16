Евролига стиже на м:тел – ускоро гледајте најбољу европску кошарку

Аутор:АТВ
16.03.2026
14:36
Коментари:0
Понуда спортског садржаја на м:тел ТВ платформама ускоро постаје још богатија. Љубитеље спорта очекују спектакуларни мечеви Евролиге - најелитнијег европског клупског кошаркашког такмичења, које ће бити доступно на Арена Спорт каналима.
У Евролиги се сусрећу најбољи европски клубови и највеће звијезде свјетске кошарке, а свака сезона доноси спектакуларне дуеле који окупљају милионе гледалаца и потврђују статус овог такмичења као врхунца европске клупске кошарке.
Посебну драж овом такмичењу даје јединствена атмосфера у европским дворанама. Мечеви у Београду, Атини, Истанбулу и другим кошаркашким центрима познати су по страственим навијачима и енергији која подсјећа на највеће фудбалске спектакле.
Долазак Евролиге дио је ширења спортске понуде на м:тел ТВ платформама. Од 1. априла корисницима ће бити доступно и пет нових Арена Спорт канала – Арена 4 Премиум, Арена 5 Премиум, Арена Спорт 7, Арена Тенис и Арена Адреналин, који додатно проширују простор за преносе најатрактивнијих спортских догађаја и ексклузивних такмичења.
Ускоро, врхунску европску кошарку пратите путем м:тел ИПТВ и м:САТ платформи, уз Арена Спорт канале - мјесто гдје вас очекује још више врхунског спорта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму