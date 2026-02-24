Стручњаци упозоравају: Ако вечерате касно, ово би могло да вас забрине

24.02.2026
Годинама се говори о томе колико је важно да престанемо да једемо одређено вријеме прије одласка на спавање. Стручњаци тврде да ова навика може допринијети бољем сну, смањити ризик од горушице, па чак и помоћи у мршављењу.
Међутим, најновија истраживања доносе још један важан разлог да размислите о томе када вечерате - здравље вашег срца.
У новој студији објављеној у стручном часопису Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, научници су пратили 39 особа са прекомјерном тјелесном тежином или гојазношћу, старости између 36 и 75 година.
Током периода од седам и по седмица, учесници су били подијељени у двије групе: једна је практиковала продужени ноћни пост у трајању од 13 до 16 сати, док је друга задржала уобичајени размак између оброка од 11 до 13 сати. Обје групе имале су и додатни задатак - да пригуше свјетла три сата прије одласка на спавање.
Резултати су показали да су испитаници који су престали да једу најмање три сата прије одласка у кревет имали низ користи за кардиоваскуларно здравље. Код њих је ноћни крвни притисак био нижи за 3,5 одсто, док је број откуцаја срца током сна опао за 5 процената.
Овај феномен познат је као "ноћни пад" и сматра се показатељем здравог рада срца и крвних судова. Изостанак тог пада повезује се са већим ризиком од развоја кардиоваскуларних болести.
Учесници који су посљедњи оброк имали три сата прије спавања показали су и бољу регулацију шећера у крви, као и већу осјетљивост на инсулин након теста оптерећења глукозом.
Истраживачи наводе да овакав начин исхране, усклађен са природним циклусом спавања, представља једноставну и доступну животну навику која може имати значајан утицај на кардиометаболичко здравље. Важно је напоменути да су побољшања у крвном притиску, пулсу и контроли шећера постигнута без смањења укупног калоријског уноса.
Зашто је важно избјећи оброк пред спавање?
Конзумирање хране непосредно прије одласка у кревет, посебно обилних оброка, може ометати сан јер се тијело у том периоду припрема за одмор, а не за варење. Хормон сна мелатонин почиње да расте два до три сата прије спавања, утичући и на рад кардиоваскуларног система.
Управо зато престанак узимања хране у том периоду помаже усклађивању са природним циркадијалним ритмом организма.
Након обилног оброка долази до привременог пораста крвног притиска и нивоа шећера у крви, док тијело убрзава метаболизам како би сварило храну. То може изазвати осјећај будности и отежати успављивање. Такође, касни оброци повећавају ризик од појаве рефлукса киселине, што додатно може нарушити квалитет сна.
Недостатак сна повезује се са вишим нивоом шећера у крви, лошијом регулацијом глукозе након оброка, али и повећаним ризиком од бројних здравствених проблема, укључујући висок крвни притисак, дијабетес типа 2, срчане болести и депресију.
Преједање касно увече може утицати и на ниво хормона стреса кортизола, што дугорочно може имати негативан ефекат на тјелесну композицију. Уз то, тијело ефикасније обрађује калорије у јутарњим сатима, па ранији завршетак дневног уноса хране може помоћи и у контроли тјелесне тежине.
Иако су резултати охрабрујући, потребна су додатна истраживања како би се ови налази примијенили на ширу популацију. Стручњаци савјетују да се промјене у навикама уводе постепено - уколико сте навикли на ужину пред спавање, покушајте да је сваког дана помјерите за 15 минута раније док не дођете до размака од најмање три сата прије одласка у кревет.
Такође је важно обратити пажњу на распоред оброка током дана. Чест проблем је недовољан унос хране током дана и "чување" калорија за вечерње сате, што може допринијети метаболичким поремећајима.
Уравнотежена вечера која садржи протеине, здраве масти и влакна може помоћи да дуже останете сити и стабилизујете ниво шећера у крви. Ипак, ако не успијете да испоштујете ово правило сваке вечери, нема разлога за бригу - кључ здравља лежи у дугорочним навикама, а не у савршенству из дана у дан, преноси Она.
