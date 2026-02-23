Онколог упозорава: У ових 6 заблуда вјерујемо, а саботирају нам здравље

23.02.2026
Ако желите да живите дуже и да се осјећате боље, престаните да јурите трендове у исхрани. Сваких неколико мјесеци појављује се нови план који обећава све, од брзог мршављења до "ресетовања" организма.
Кето, повремени пост, сирова исхрана, месна дијета. Већина тих приступа даје ограничене резултате, а ријетко који је одржив на дуже стазе.
Управо на то упозорава Езекиел Ј. Емануел, онколог школован на Харварду и један од водећих стручњака у области здравствене политике. Послије деценија истраживања, његов закључак је готово разочаравајуће једноставан, здравље не зависи од краткорочних режима, већ од навика које можете да одржите годинама.
Иако свака промјена исхране треба да буде усклађена са љекаром, постоји неколико митова којих се, како каже, људи и даље превише држе.
Шест заблуда које нас коче више него што мислимо
Прва заблуда је да је свака ужина лоша. Проблем нису оброци између оброка, већ оно што једемо. Индустријски прерађена храна, грицкалице, слаткиши и паковани десерти дизајнирани су да подстичу преједање. Ипак, ужина сама по себи није непријатељ. Орашасти плодови, воће, јогурт или хумус могу чак побољшати квалитет исхране и држати ниво енергије стабилним.
Други мит је опсесија протеинима. Већина људи већ уноси довољно протеина кроз редовну исхрану, а додаци у праху често нису ни безбједни колико се мисли. Иако старији, спортисти или особе у опоравку могу имати повећане потребе, за већину популације протеини из цјеловитих намирница, попут махунарки, рибе или млијечних производа, и више су него довољни.
Трећа заблуда тиче се влакана. Суплементи не могу да замијене оно што долази из хране. Воће, поврће, интегралне житарице и махунарке садрже комплексну комбинацију влакана која директно утиче на здравље цријева, смањује ризик од дијабетеса и болести срца.
Четврта ствар која се годинама погрешно представља јесте однос према мастима у млијечним производима. Идеја да су производи са мање масти аутоматски здравији није потврђена у пракси. Напротив, све више истраживања показује да пуномасни производи могу имати једнако, ако не и повољније ефекте на тјелесну тежину и метаболизам.
Пета заблуда је да су све масти лоше. Деценијама се говорило да маст гоји, али стварни проблем су ултрапрерађене намирнице богате шећерима и рафинисаним угљеним хидратима. Здраве масти, попут оних из маслиновог уља, орашастих плодова или рибе, имају важну улогу у очувању здравља.
И на крају, мит који многи и даље користе као оправдање, тренинг не може да "поништи" лошу исхрану. Физичка активност јесте кључна за здравље, али нема магични ефекат када је у питању унос калорија.
Оно што једете и у којој мјери, и даље је пресудно.
Суштина, како објашњава Емануел, није у савршеној дијети, већ у одрживости. Храна треба да буде једноставна, базирана на цјеловитим намирницама, уз умјерене порције и рутину коју нећете напустити послије двије седмице.
"Рјешење за дужи живот је једноставно, изградите навике које можете да задржите годинама, а не седмицама", поручује он.
Без детокса, без екстремних правила и без константног осјећаја кривице. Маслиново уље може да остане на јеловнику, као и повремени сладолед. Јер здравље, на крају, не долази из рестрикције, него из баланса који можете да живите сваки дан, преноси Она.
