"Тихи убица" погађа све више људи: Први знаци јављају се на стопалима

Извор:
Информер
23.02.2026
17:18
Коментари:0
Хладна стопала, бол у листовима и промјене боје коже могу бити рани знаци повишеног холестерола и лоше циркулације које не треба игнорисати.
Висок ниво холестерола често се назива "тихим убицом" јер дуго времена пролази без очигледних симптома, док се не догоде озбиљне компликације попут срчаног или можданог удара.
Међутим, одређени знаци на ногама и стопалима могу бити рани аларм да нешто није у реду са циркулацијом, узроковано накупљањем масних наслага у крвним судовима.
Ако су вам стопала стално хладна, чак и у топлој просторији, то може указивати на смањени проток крви до удаљених дијелова тела, последицу сужених артерија усљед таложења холестерола, наводи се у једној студији.
Бол или осјећај тежине у листовима или стопалима током или након ходања, који се смањује у мировању, може бити знак да артерије не допремају довољно крви и кисеоника мишићима.
Кожа на стопалима може изгледати блиједо, плавичасто или промијењено, што одражава лошу циркулацију. Смањени проток крви утиче и на исхрану ткива.
Осјећај трњења или непријатног пецкања посебно у смирај дана може бити посљедица недовољне опскрбе нервних завршетака јер артерије не допремају довољно крви.
Ране или чиреви на стопалима и ногама који дуго не зарастају такође могу указивати на лошу циркулацију и висок ниво холестерола, тијело нема довољно крви и кисеоника за адекватну регенерацију ткива.
Повишен холестерол не мора дати симптоме док не доведе до озбиљнијих обољења крвних судова или срца.
Рани знаци који се јављају на ногама могу бити важан показатељ да је циркулација компромитована и да би било паметно обратити се љекару ради провјере нивоа холестерола и општег стања здравља срца, преноси Информер.
Ауто-мото
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму