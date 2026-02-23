Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

Извор:
Сезона алергија је пред вратима, иако напољу можда још увијек носите зимску јакну. Многи мисле да је рано за бригу, али то је грешка која вас може коштати мирног сна. Ако чекате први сврбеж очију или серијско кијање да бисте реаговали, већ сте изгубили битку. Кључ није у лијечењу посљедица, већ у једном потезу који морате повући управо сада.
Сезона алергија на нашем поднебљу почиње већ крајем фебруара цвјетањем лијеске и јове. Најјачи удар очекује се у марту и априлу када креће бреза, која је најчешћи и најагресивнији узрочник свих прољећних респираторних тегоба.
Највећа заблуда влада око тренутка узимања терапије. Већина људи трчи у апотеку тек када нос постане црвен, а очи натечене. Тада лијекови само гасе пожар који се већ разбуктао. Стручњаци су јасни: терапију треба започети двије недјеље прије него што очекивана концентрација полена постане критична.
Проф. др Жикица Јовичић, истакнути алерголог и имунолог из Клиничког центра Србије, често истиче важност правовременог дјеловања. Према његовим ријечима и доступним стручним подацима, профилактичка примјена лијекова стабилизује ћелије. То значи да ваш организам неће бурно реаговати када поленска кијавица коначно закуца на врата. Ћелије зване мастоцити, које отпуштају хистамин и изазивају симптоме, биће „закључане“ и спремне за напад.
Поред лијекова, постоје механичке препреке које значајно смањују унос алергена у тијело. Не морате живјети под стакленим звоном, али одређене навике драстично смањују симптоме алергије:
Прање косе прије спавања: Полен се задржава на власима и током ноћи пада директно на ваш јастук и лице.
Сушење веша унутра: Мокар веш на тераси је магнет за поленова зрна која послије уносите у кућу.
Затварање прозора ујутру: Највећа концентрација полена је у раним јутарњим часовима, између 5 и 10 сати.
Ношење наочара за сунце: Ово ствара физичку баријеру и спречава да полен директно уђе у очи.
Када прољећно цвјетање почне, редовно праћење биопрогнозе постаје ваш најбољи савезник. Апликације које мјере ниво алергена у ваздуху могу вам помоћи да испланирате дан. Ако су вриједности високе, избјегавајте паркове и шетње по вјетровитом времену.
Не дозволите да вас лијијепо време превари. Превентива није знак слабости, већ интелигенције. Узимањем терапије данас, осигуравате да лијекови за алергију дјелују пуним капацитетом када вам буду најпотребнији.
Да, киша обара полен на земљу и прочишћава ваздух. Шетња након пљуска је најбезбједнија за особе које мучи сезона алергија.
Постоји теорија да конзумирање локалног меда помаже тијелу да се навикне на полен, али научни докази за ово су ограничени. Ослоните се на званичну медицину.
Препоручује се прање постељине најмање једном недјељно на температури од 60 степени или више, како би се уклонили сви трагови алергена.
Тренутно на програму