У Приштини поново осуђен Србин на 13 година за наводни ратни злочин

Извор:
СРНА
23.02.2026
15:16
Коментари:0
Србин из Матичана код Приштине Душко Арсић осуђен је на поновљеном суђењу пред Основним судом у Приштини на 13 година затвора за наводни ратни злочин 1999. године у селу Бутовац.
На данашњу пресуду Арсић има право жалбе вишој судској инстанци.
Хроника
Покушао опљачкати супермаркет па пуцао на полицију: Ђулбеговићу предложен притвор
Арсић је ухапшен 8. децембра 2021. године на прелазу Јариње, након што је дошао да ријеши проблеме у вези са имовином у свом селу, коју су узурпирали Албанци.
На почетку суђења је рекао да је пријава против њега за наводне ратне злочине поднесена три дана након што је у септембру 2021. године поднио тужбу за враћање своје узурпиране имовине.
- Заглавио сам у затвору због своје земље - изјавио је тада Арсић.
Република Српска
Додик: Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске
Њега је суд у Приштини у фебруару 2024. године осудио такође на 13 година затвора, али је Апелациони суд, након жалбе одбране, наложио да суђење буде поновљено, преноси Косово онлајн.
Савјети
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
21
16
19
16
13
16
11
Тренутно на програму