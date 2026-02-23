Logo
У Приштини поново осуђен Србин на 13 година за наводни ратни злочин

Извор:

СРНА

23.02.2026

15:16

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Србин из Матичана код Приштине Душко Арсић осуђен је на поновљеном суђењу пред Основним судом у Приштини на 13 година затвора за наводни ратни злочин 1999. године у селу Бутовац.

На данашњу пресуду Арсић има право жалбе вишој судској инстанци.

Затвор

Хроника

Покушао опљачкати супермаркет па пуцао на полицију: Ђулбеговићу предложен притвор

Арсић је ухапшен 8. децембра 2021. године на прелазу Јариње, након што је дошао да ријеши проблеме у вези са имовином у свом селу, коју су узурпирали Албанци.

На почетку суђења је рекао да је пријава против њега за наводне ратне злочине поднесена три дана након што је у септембру 2021. године поднио тужбу за враћање своје узурпиране имовине.

- Заглавио сам у затвору због своје земље - изјавио је тада Арсић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске

Њега је суд у Приштини у фебруару 2024. године осудио такође на 13 година затвора, али је Апелациони суд, након жалбе одбране, наложио да суђење буде поновљено, преноси Косово онлајн.

Тагови :

