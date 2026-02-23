Logo
Велика Британија не искључује могућност узвратних царина према САД

23.02.2026

15:00

Фото: Pexel/Dominika Gregušová

Влада Велике Британије не искључује могућност увођења узвратних царина Сједињеним Америчким Државама, након што је амерички предсједник Доналд Трамп увео царине од 15 одсто на глобалном нивоу, саопштено је данас (23.фебруара) из Даунинг стрита број 10.

Упркос томе, влада Велике Британије изразила је наду да ће Вашингтон поштовати претходно договорени "преференцијални споразум" са Лондоном, преноси Скај њуз.

Како је навео портпарол британске владе, приступ те земље према САД одувијек је био прагматичан, а "разговори се воде на свим нивоима".

"Индустрији не треба трговински рат у којем обје стране стално ескалирају ситуацију и зато је наш фокус на конструктивном ангажовању са нашим америчким колегама како би се задржала конкурентска предност Велике Британије", рекао је портпарол, преноси Тан‌југ.

Трамп је након одлуке суда најавио увођење глобалне царинске тарифе од 10 одсто, коју је потом повећао на 15 одсто, што је изазвало неизвесност међу америчким трговинским партнерима и додатну економску турбуленцију.

Тагови :

Велика Британија

царине

