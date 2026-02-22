Logo
Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ

Извор:

СРНА

22.02.2026

09:30

Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ
Фото: АТВ

Вриједност продаје производа пољоприведе, шумарства и рибарства пословних субјеката у Републици Српској у задњем прошлогодишњем кварталу била је 129,72 милиона КМ и већа је за 20,2 одсто него у истом периоду 2024. године, подаци су Републичког завода за статистику.

Највећа вриједност продаје од 62,7 милиона КМ била је код производа шумарства и већа је за 28,1 одсто у односу на исти период 2024. године.

Када је ријеч о сточарским производим, вриједност продаје била је 38,6 милиона КМ, а ратарских производа 10,44 милиона КМ.

Вриједност откупа од породичних газдинстава производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Српској у задњем тромјесјечју прошле године била је 55,05 милиона КМ и мања је за 0,6 одсто у односу на исти период 2024. године.

Највећа вриједност откупа од 32,8 милиона КМ била је код сточарских производа.

Таг :

