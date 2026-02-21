Јанаф добио америчку лиценцу до 20. марта, нафта може до НИС-а

Извор:
21.02.2026
Јадрански нафтовод /Јанаф/ добио је лиценцу америчке Канцеларије за контролу стране имовине /ОФАК/ која важи до 20. марта, саопштила је Управа ове компаније.
Лиценца омогућава несметано провођење свих активности потребних за извршавање уговора о транспорту сирове нафте склопљеног са Нафтном индустријом Србије /НИС/, наводи се у саопштењу.
Из Управе Јанафа поручили су да је на овај начин загарантована стабилност кључних енергетских токова у складу са међународним обвезама.
Истичу да одлука америчке администрације потврђује одговорно пословање Јанафа и усклађеност активности Управе са пословним и стратешким циљевима Хрватске и ЕУ.
Из НИС-а су јуче потврдили да су добили нову посебну лиценцу Министарства финансија САД којом се омогућава несметано обављање оперативних активности компаније закључно са 20. мартом.
Овом лиценцом компанији се омогућава одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, укључујући увоз и прераду нафте, обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање, као и финансијска поравнања, наведено је у саопштењу.
ОФАК је издао раније лиценцу акционарима и заинтересованим странама за преговоре о промјенама у власничкој структури НИС-а са роком до 24. марта.
