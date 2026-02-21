Logo
Large banner

Јанаф добио америчку лиценцу до 20. марта, нафта може до НИС-а

Извор:

СРНА

21.02.2026

10:17

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Јадрански нафтовод /Јанаф/ добио је лиценцу америчке Канцеларије за контролу стране имовине /ОФАК/ која важи до 20. марта, саопштила је Управа ове компаније.

Лиценца омогућава несметано провођење свих активности потребних за извршавање уговора о транспорту сирове нафте склопљеног са Нафтном индустријом Србије /НИС/, наводи се у саопштењу.

Из Управе Јанафа поручили су да је на овај начин загарантована стабилност кључних енергетских токова у складу са међународним обвезама.

Истичу да одлука америчке администрације потврђује одговорно пословање Јанафа и усклађеност активности Управе са пословним и стратешким циљевима Хрватске и ЕУ.

Из НИС-а су јуче потврдили да су добили нову посебну лиценцу Министарства финансија САД којом се омогућава несметано обављање оперативних активности компаније закључно са 20. мартом.

Овом лиценцом компанији се омогућава одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, укључујући увоз и прераду нафте, обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање, као и финансијска поравнања, наведено је у саопштењу.

ОФАК је издао раније лиценцу акционарима и заинтересованим странама за преговоре о промјенама у власничкој структури НИС-а са роком до 24. марта.

Подијели:

Тагови :

ЈАНАФ

Нафтна индустрија Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

Србија

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

1 мј

0
Ђуро Мацут премијер Србије

Србија

Мацут: Пленковић расположен за изналажење рјешења проблема у вези ЈАНАФ-а и НИС-а

4 мј

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Јанаф престао слати нафту Србији

4 мј

0
ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

Економија

ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

4 мј

0

Више из рубрике

Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи

Економија

Макрон о царинама: "Није лоше имати Врховни суд"

54 мин

0
Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Економија

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

1 ч

0
Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

Економија

Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

3 ч

0
Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

Економија

Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner