ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) је саопштио да је добио дозволу америчке администрације да и у наредних седам дана настави испоруку нафте Нафтној индустрији Србије.
Како се наводи, компанија је добила лиценцу којом се овлашћује учешће у активностима које су уобичајене и неопходне за транспорт нафте, са циљем да се све активности предузете у оквиру уговора о транспорту сирове нафте заврше до 15. октобра 2025. године.
"Тренутно, ЈАНАФ нема званичне информације о томе да ли је лиценца издата и компанији НИС за тај период", саопштили су из хрватске компаније Јадрански нафтовод.
Како се наводи, у овом тренутку није могуће предвидјети трајање санкција које је Министарство финансија САД увело према НИС-у, узимајући у обзир активности које могу бити предузете пред надлежним органима, као ни евентуалне даље одлуке надлежних органа о усвајању и примени санкција, усљед чега није могуће процијенити тачан утицај предметних санкција на пословање ЈАНАф-а.
"Компанија ће наставити да пажљиво прати развој догађаја и у сталном је контакту са корисником система и другим кључним заинтересованим странама. Такође, наставиће се предузимање свих расположивих активности према надлежним органима, као и развој пословних модела ради обезбјеђивања стабилног пословања Компаније, како би се пословање одржало на нивоу који гарантује задовољство акционара, пословних партнера и запослених у будућности", саопштили су из ЈАНАФ-а.
ЈАНАФ подсјећа да је америчко Министарство финансија САД увело пакет санкција енергетском сектору Руске Федерације, који има за циљ даље ограничавање пословања и прихода руских енергетских компанија.
"Пуна примена пакета санкција почела је 27. фебруара 2025. године. Санкције такође укључују НИС а.д., са којим је ЈАНАФ, д.д. закључио уговор о транспорту сирове нафте за период од 1. јануара 2024. до 31. децембра 2026. године. Поменути уговор резервише транспортне капацитете ЈАНАФ-а д.д. на принципу 'пуно за празно' у укупној количини од 10 милиона тона нафте за период уговора", наводи се у саопштењу хрватске компаније.
Додаје се да је ЈАНАФ, преко америчке адвокатске фирме и уз пуну подршку Владе Републике Хрватске, добио неколико узастопних лиценци од ОФАК-а, што је Компанији дало дозволу да настави са извршењем Уговора о транспорту сирове нафте закљученог са НИС, континуирано и након ступања на снагу пакета санкција 27. фебруара 2025. године. Посљедња добијена лиценца омогућила је наставак извршења раније поменутог уговора о транспорту сирове нафте до 8. октобра 2025. године.
