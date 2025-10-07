За цијелу сезону на гријање потроши мање од 200 КМ

Извор:
Цијели регион захватиле су ниже температуре, а самим тим је почела и сезона гријања и додатни трошак за сва домаћинства.
Они који до сада нису припремили огрев мораће да издвоје нешто више новца у односу на претходни период у зависности од тога на шта се грију.
Један Загрепчанин који се прије неколико година преселио у Хрватско загорје гдје је купио кућу, топлану и централно гријање замијенио је калијевом пећи и дрвима. Он је дрва за зиму купио још у фебруару.
“Купио сам их још у другом мјесецу јер сам схватио да су тада најјефтинија. Платио сам 300 евра за клафтер, како то зову Загорци. Мени за зиму треба треба 16 метара, што значи да сам потрошио 1.200 евра”, рекао је за "Дневно.хр" овај бивши Загрепчанин додајући да је ове године прошао пуно боље него лани.
“Прошле године је било скупље, платио сам 375 евра за четири метра. Још је јефтиније у Славонији, да могу, вукао бих и од тамо, прошао бих пуно јефтиније", прича он.
На питање колико је задовољан гријањем на дрва, каже да му сваке године све више недостаје Загреб.
“Имам осам мјесеци посла с тим, треба загријати кућу. Романтично је то када одеш на зимовање, али овако – цијепај, слажи, премјештај, кури… фале ми радијаторске цијеви из стана. Доста је ту зафрканције", говори он.
У Далмацији пак ситуација изгледа друкчије. Једна становница из Шибенско-книнске жупаније испричала је како се код њих грију.
“Срећом, имамо своја дрва, храст црнику, која нам комшија сваке године изреже. Зими се гријемо комбиновано, на климу и дрва, а сваке године потрошимо око пет метара. Оне комшије које се цијелу зиму грију само на дрва и која морају купити, кажу да им се више исплати струја од дрва, па многи размишљају да уопште не пале пећ", рекла је она.
Међу онима који су пронашли јефтини начин гријања је Јанко Туричанин из Старе Пазове у Србији који је развио јединствен систем гријања који му омогућава да одржи топлоту дома уз минималне трошкове, користећи сојину сламу као главни енергент. Захваљујући овом приступу, Јанко успијева гријати свој дом за свега 100 евра (мање од 200 КМ) по сезони.
Јанко користи нуспроизвод пољопривредне производње – балирану сојину сламу. Иако се она обично користи за побољшање тла, он ју је препознао као вриједан извор топлотне енергије. У почетку је свима био необичан, али сад је доказао како је његов начин био прави начин.
Његов систем гријања темељи се на топлотном акумулатору који је обложен минералном вуном и церадом како би се температура што дуже задржала. На тај начин кућа остаје топла током цијелог дана без потребе за сталним ложењем.
Дневно спаљује осам бала сламе, које загријавају котао, док термостат одржава стабилну температуру, омогућавајући да сљедећа доза горива буде потребна тек идући дан. Овај систем успјешно загријава 230 квадратних метара простора, укључујући кућу, гаражу и помоћне објекте, а температура се не спушта испод 21 степен.
За оне који су изабрали дрво за гријање ове сезоне, стручњаци истичу да није свако дрво једнако када је у питању топлота и трајање горења. Храст, због своје густине, гори најдуже и даје обиље топлоте, док буква, најпопуларнија међу домаћинствима, осигурава стабилну топлоту и лако се цијепа. Граб носи титулу једног од најбољих дрва за гријање јер има велику енергетску вриједност, али је тврд и теже га је цијепати.
Од осталих врста вриједи споменути јасен, који добро гори чак и када није у потпуности осушен, иако најбоље резултате даје кад одстоји.
Дрва средњег квалитета, попут бријеста, кестена и брезе, брже изгоре, али су практична за брзу топлоту. Воћке, попут јабуке или трешње, дају угодан мирис и топлоту, али обично их нема у великим количинама.
Са друге стране, меко дрво попут јеле, смреке, бора или тополе брзо изгори, ствара више смоле и чађи те се препоручује углавном за потпалу. Најбоља пракса, кажу искусни корисници, јесте комбиновати букву, граб и храст, а притом пазити да дрва одстоје најмање годину до двије како би се смањила влага и повећала ефикасност гријања.
