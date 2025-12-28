Logo
Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

28.12.2025

Српски тенисер Новак Ђоковић добио је вечерас у Дубаију награду Globe Sports Award за достигнућа у спорту.

Ђоковићу је награду уручио португалски фудбалер Кристијано Роналдо, преносе медији на арапском језику.

Награда Globe Sports Award је уведена ове године, исказује изврсност ван једног спорта, славећи спортисте чије каријере одражавају одлучност, дуговјечност и глобалну инспирацију.

Ђоковић је рекао да је био затечен неспреман, али на позитиван начин, након што му је Роналдо уручио награду.

- Добити ову награду од Роналда је остварење сна. Захвалан сам што га могу назвати пријатељем и неким ко увијек инспирише. Нисмо дио истог спорта, али се међусобно подстичемо. У њему видите некога ко је освојио све, а ипак жели још. Иако смо у различитим спортовима, можемо се подржавати и показати будућим генерацијама да нема граница. Стојимо овдје заједно и разговарамо о томе како спорт може инспирисати дјецу широм свијета је нешто чему се радујемо. Ова награда шаље снажну поруку. Спорт може промјенити животе. Када Кристијано каже да ће достићи 1.000 голова, видите моћ ума. Ум контролише све - рекао је Ђоковић.

Роналдо је истакао да је Ђоковић примјер изврсности и дуговјечности, додајући да постоје сличности у њиховим каријерама на највишем нивоу спорта.

- За мене је он примјер дуговјечности. Имамо сличну причу. Он ово заслужује јер је пример за прошлу генерацију, садашњу и следећу. Као што знате, ја сам човјек изазова. Ово је нова ера. Морамо да отворимо своје умове за друге спортове. Свијет треба да види одличан квалитет изван фудбала. Волим фудбал, али волим и друге спортове. Учим од великих личности у различитим дисциплинама. То је била идеја иза стварања ове награде - изјавио је Роналдо.

Српски тенисер у досадашњој каријери освојио 24 гренд слем титуле.

Новак Ђоковић

