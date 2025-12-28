Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Извор:
Агенције
28.12.2025
22:12
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић добио је вечерас у Дубаију награду Globe Sports Award за достигнућа у спорту.
Ђоковићу је награду уручио португалски фудбалер Кристијано Роналдо, преносе медији на арапском језику.
Награда Globe Sports Award је уведена ове године, исказује изврсност ван једног спорта, славећи спортисте чије каријере одражавају одлучност, дуговјечност и глобалну инспирацију.
Cristiano Ronaldo: “Novak Djokovic is a role model. He deserves this award because he is a great role model for this generation, and for the old and new generations.”pic.twitter.com/LyCw2lbWAP— Danny (@DjokovicFan_) December 28, 2025
Ђоковић је рекао да је био затечен неспреман, али на позитиван начин, након што му је Роналдо уручио награду.
- Добити ову награду од Роналда је остварење сна. Захвалан сам што га могу назвати пријатељем и неким ко увијек инспирише. Нисмо дио истог спорта, али се међусобно подстичемо. У њему видите некога ко је освојио све, а ипак жели још. Иако смо у различитим спортовима, можемо се подржавати и показати будућим генерацијама да нема граница. Стојимо овдје заједно и разговарамо о томе како спорт може инспирисати дјецу широм свијета је нешто чему се радујемо. Ова награда шаље снажну поруку. Спорт може промјенити животе. Када Кристијано каже да ће достићи 1.000 голова, видите моћ ума. Ум контролише све - рекао је Ђоковић.
Роналдо је истакао да је Ђоковић примјер изврсности и дуговјечности, додајући да постоје сличности у њиховим каријерама на највишем нивоу спорта.
- За мене је он примјер дуговјечности. Имамо сличну причу. Он ово заслужује јер је пример за прошлу генерацију, садашњу и следећу. Као што знате, ја сам човјек изазова. Ово је нова ера. Морамо да отворимо своје умове за друге спортове. Свијет треба да види одличан квалитет изван фудбала. Волим фудбал, али волим и друге спортове. Учим од великих личности у различитим дисциплинама. То је била идеја иза стварања ове награде - изјавио је Роналдо.
Српски тенисер у досадашњој каријери освојио 24 гренд слем титуле.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму