Logo
Large banner

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Извор:

Агенције

28.12.2025

19:53

Коментари:

0
Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Почео је састанак украјинског предсједника Владимира Зеленског и америчког предсједника Доналда Трампа на Флориди.

Доналд Трамп изразио је оптимизам око могућности постизања мировног споразума, говорећи испред своје резиденције Мар-а-Лаго уз украјинског предсједника Володимира Зеленског.

Према Трамповим ријечима, руски предсједник Владимир Путин је "озбиљан у вези с миром".

"Превише је људи умрло и мислим да оба предсједника желе постићи договор", изјавио је Трамп.

"Вјерујем да имамо основе за договор који је добар за Украјину, добар за све. Ништа није важније", закључио је, преноси Индекс.

Састанак је требао почети у 19 сати по нашем времену, али је мало каснио.

Подијели:

Тагови:

Русија

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

Свијет

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

51 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска 2026. неће примити ниједног мигранта

1 ч

0
Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског

Свијет

Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ о разговору Путина и Трампа

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner