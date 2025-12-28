Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Извор:
Агенције
28.12.2025
19:53
Коментари:0
Почео је састанак украјинског предсједника Владимира Зеленског и америчког предсједника Доналда Трампа на Флориди.
Доналд Трамп изразио је оптимизам око могућности постизања мировног споразума, говорећи испред своје резиденције Мар-а-Лаго уз украјинског предсједника Володимира Зеленског.
Према Трамповим ријечима, руски предсједник Владимир Путин је "озбиљан у вези с миром".
"Превише је људи умрло и мислим да оба предсједника желе постићи договор", изјавио је Трамп.
"Вјерујем да имамо основе за договор који је добар за Украјину, добар за све. Ништа није важније", закључио је, преноси Индекс.
Састанак је требао почети у 19 сати по нашем времену, али је мало каснио.
