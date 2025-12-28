Огласио се Кремљ о разговору Путина и Трампа

28.12.2025
18:42
Коментари:0
Кремљ је потврдио да су телефоном разговарали руски и амерички предсједници Владимир Путин и Доналд Трамп.
"Кључни дијалог се наставља", рекао је специјални изасланик руског предсједника Кирил Дмитријев као одговор на "Трампову" објаву о разговору са Владимиром Путином.
Свијет
Разговарали Трамп и Путин
Трамп је вечерас раније објавио да је имао "веома добар и продуктиван разговор са Путином" прије састанка са украјинским предсједником Владимиром Теленским на Флориди.
Планирано је да вечерас на Флориди разговарају Трамп и украјински предсједник Владимир Зеленски. Састанак је заказан за 13.00 часова по локалном времену, односно за 19.00 по средњеевропском.
Зеленски је пред састанак са Трампом рекао да много тога може да буде одлучено прије Нове године.
"Украјина чини све што може да оконча рат са Русијом, али одлуке о миру у коначници зависе од савезника", написао је Зеленски на Телеграму.
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму