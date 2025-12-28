Logo
Large banner

Огласио се Кремљ о разговору Путина и Трампа

28.12.2025

18:42

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Кремљ је потврдио да су телефоном разговарали руски и амерички предсједници Владимир Путин и Доналд Трамп.

"Кључни дијалог се наставља", рекао је специјални изасланик руског предсједника Кирил Дмитријев као одговор на "Трампову" објаву о разговору са Владимиром Путином.

Putin Tramp

Свијет

Разговарали Трамп и Путин

Трамп је вечерас раније објавио да је имао "веома добар и продуктиван разговор са Путином" прије састанка са украјинским предсједником Владимиром Теленским на Флориди.

Планирано је да вечерас на Флориди разговарају Трамп и украјински предсједник Владимир Зеленски. Састанак је заказан за 13.00 часова по локалном времену, односно за 19.00 по средњеевропском.

Зеленски је пред састанак са Трампом рекао да много тога може да буде одлучено прије Нове године.

"Украјина чини све што може да оконча рат са Русијом, али одлуке о миру у коначници зависе од савезника", написао је Зеленски на Телеграму.

Подијели:

Тагови:

Русија

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Разговарали Трамп и Путин

Свијет

Разговарали Трамп и Путин

2 ч

0
Језиво: Преминуле мајка и ћерка, отац хоспитализован, сумња се на тровање храном

Свијет

Језиво: Преминуле мајка и ћерка, отац хоспитализован, сумња се на тровање храном

2 ч

0
Израел добио систем који "мијења правила игре"

Свијет

Израел добио систем који "мијења правила игре"

3 ч

0
Трамп: Сједињене Државе замјењују УН

Свијет

Трамп: Сједињене Државе замјењују УН

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner