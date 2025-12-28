Језиво: Преминуле мајка и ћерка, отац хоспитализован, сумња се на тровање храном

Извор:
СРНА
28.12.2025
17:57
Петнаестогодишња дјевојчица и њена мајка преминуле су у размаку од неколико часова у италијанском граду Кампобасо, док је отац хоспитализован, а сумња се на тровање храном током Божића.
Тужилаштво је покренуло истрагу како би се утврдио тачан узрок смрти, пише "Коријере дела сера".
Ова породица, која живи у мјесту Пијетракатела, осјећала се лоше, а наводно су из Хитне помоћи чак два пута враћени кући јер се ситуација није чинила озбиљном.
Међутим, јуче послије подне стање им се драстично погоршало, па су због неподношљивих болова поново су потражили љекарску помоћ. Нажалост, дјевојчица је прва преминула синоћ око 22.30 часова.
Једини члан породице који није имао никакве симптоме је двадесетогодишња ћерка.
Према првим информацијама, сумња се да је узрок трагедије вечера уочи Божића која се састојала од рибе, морских плодова и дагњи, али истрагу отежава чињеница да су за трпезом били и други гости који нису осјетили никакве тегобе.
Тужилаштво у Кампобасу наложило је обдукцију тијела мајке и ћерке како би се разјаснило да ли је смрт узрокована тровањем, тешком алергијском реакцијом или нечим трећим.
Случај истражује Мобилна јединица полиције.
