Лукашенко оборен током утакмице

28.12.2025
16:54
Коментари:0
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко оборен је током хокејашке утакмице између тима лидера Бјелорусије и тима Брестске области, која је данас одржана у Минску и завршена резултатом 5-5.
На снимку се види како играч предсједничког тима, број 68, бивши бјелоруски хокејашки репрезентативац Јарослав Чуприс, случајно удара Лукашенка у леђа, изазивајући његов пад, преноси Изветсија.
Чуприс је одмах помогао бјелоруском предсједнику да устане.
Утакмица је одиграна у Олимпијској арени у Минску.
Belarusian dictator Alexander Lukashenko fell on the ice during a hockey match— Visegrád 24 (@visegrad24) December 28, 2025
A player wearing number 68 accidentally collided with Lukashenko, who was standing at center ice. The game was stopped, and the hockey player rushed to help the elderly dictator back to his feet. pic.twitter.com/GBePWLNplC
Лукашенко и предсједник Русије Владимир Путин су 2021. године играли хокеј након сусрета.
Утакмица је одржана у леденој арени Дечје у Стрелни, у Санкт Петербургу.
Мајстори хокеја, углавном бивши шампиони, такође, су били позвани да учествују.
Путин и Лукашенко су играли за "Бијели" тим против "Црвеног" тима.
"Бијели" тим је побиједио резултатом 18-7, Путин је постигао седам голова, а Лукашенко два.
