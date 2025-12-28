Logo
Лукашенко оборен током утакмице

28.12.2025

16:54

Лукашенко оборен током утакмице
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко оборен је током хокејашке утакмице између тима лидера Бјелорусије и тима Брестске области, која је данас одржана у Минску и завршена резултатом 5-5.

На снимку се види како играч предсједничког тима, број 68, бивши бјелоруски хокејашки репрезентативац Јарослав Чуприс, случајно удара Лукашенка у леђа, изазивајући његов пад, преноси Изветсија.

Чуприс је одмах помогао бјелоруском предсједнику да устане.

Утакмица је одиграна у Олимпијској арени у Минску.

Лукашенко и предсједник Русије Владимир Путин су 2021. године играли хокеј након сусрета.

Утакмица је одржана у леденој арени Дечје у Стрелни, у Санкт Петербургу.

Мајстори хокеја, углавном бивши шампиони, такође, су били позвани да учествују.

Путин и Лукашенко су играли за "Бијели" тим против "Црвеног" тима.

"Бијели" тим је побиједио резултатом 18-7, Путин је постигао седам голова, а Лукашенко два.

