Хаос у Загребу не јењава: Томашевић одговорио Томпсону

Томислав Томашевић се огласио након што је Марко Перковић Томпсон на концерту у Загребачкој арени позвао на његово свргавање "на редовним или ванредним изборима".
Градоначелник Загреба Томислав Томашевић се огласио на друштвеним мрежама након што је Марко Перковић Томпсон на јучерашњем концерту у Загребачкој арени позвао на његово свргавање "на редовним или ванредним изборима".
Његов потез услиједио је и након што су се десничари окупили јутрос испред његовог стана, опјевали Томпсона и најавили референдум о опозиву актуелног градоначелника Загреб.
"Два пута сам изабран за градоначелника Загреба на демократским изборима. Мандат и повјерење да водим овај град дали су ми грађани Загреба.
Док год имам повјерење грађана Загреба, обављаћу овај посао савјесно и одговорно и доносићу одлуке које сматрам исправним без обзира на притисак", рекао је Томашевић.
На концерту Марка Перковића Томпсона у Загребачкој арени синоћ, прије извођења пјесме Бојна Чавоглаве, пјевач је позвао на смјену градоначелника Загреба Томислава Томашевића и платформе Можемо "на редовним или ванредним изборима".
Загребачке власти назвао је "екстремним левичарима и остацима југословенских комуниста", тврдећи да је то напад на Домовински рат и темеље хрватске државе. Затим је пјесму започео повиком "За дом", на шта је публика одговорила са "спремни".
Дан након концерта, група десничарских активиста окупила се испред стана загребачког градоначелника како би протестовали што градске власти нису одобриле други Томпсонов концерт планиран за данас. Према процјенама полиције, окупило се око 30 људи, а приближно исти број полицајаца обезбјеђује скуп.
Међу окупљенима били су предсједник А-ХСП Дражен Келеминец и одборник округа Доња Дубрава Алин Кавур. Током протеста пјевале су се Томпсонове пјесме, укључујући и Бојну Чавоглаве, уз скандирање "За домовину, спремни", а истакнута је и застава ХОС-а са тим слоганом. Гомила је узвикивала и вређала Томашевића, оптужујући њега и платформу Можемо да воде "рат против патриотизма".
Током скупа, Кавур је најавио покретање иницијативе за референдум о Томашевићевом импичменту, рекавши да ће прикупљање потписа почети у фебруару.
Келеминац је свој долазак испред градоначелниковог стана назвао "операција Auf Wiedersehn".
Скуп је одржан под јаким полицијским обезбјеђењем. Полиција је затворила пут испред зграде, а изнад тог подручја је распоређен и полицијски дрон.
