Пронађено тијело мушкарца у врећи, у кориту ријеке

Извор:

РТЦГ

27.12.2025

15:40

Коментари:

0
Пронађено тијело мушкарца у врећи, у кориту ријеке
Фото: RTCG.me

Беранској полицији грађани су јучер пријавили да су уочили тијело у кориту ријеке.

- У мјесту Шекулар, око 18 километара од Берана и око 9,5 километара од границе са Косовом, у кориту Шекуларске ријеке уочено беживотно тијело непознатог мушког лица - нагласили су у саопштењу из Управе полиције Црне Горе.

Тијело које је јучер пронађено у Шекуларској ријеци код Берана припада мушкој особи, а Више државно тужилаштво и даље проводи додатне увиђајне радње.

То је Порталу РТЦГ речено у ВДТ Бијело Поље.

- Увиђај је јучер обављан у присуству медицинских вјештака као и форензичара, и данас ће се наставити још неке увиђајне радње. То је све што за сада можемо рећи - казали су из ПР службе бјелопољског ВДТ.

Ноге биле изван вреће

Мјештанин Шекулара казао је да тијело било у врећи.

- Ноге су биле изван џака, и ту смо могли вид‌јети да је у питању мушкарац. Оно што ми знамо је да није нико из нашег села. Претпостављамо да је тијело овд‌је донијето од некуда - казао је тај мјештанин.

У ВДТ нису за сада могли дати информације у вези са овим околностима.

Обдукција тијела

Полиција наводи да у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу предузима мјере и радње на утврђивању идентитета беживотног тијела, узрока смрти и свих чињеница и околности везаних за пријављени догађај.

- У току је вршење увиђаја на лицу мјеста, а тијело ће бити упућено на обдукцију - закључили су у саопштењу.

