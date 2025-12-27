Пронађено тијело мушкарца у врећи, у кориту ријеке

Извор:
Беранској полицији грађани су јучер пријавили да су уочили тијело у кориту ријеке.
- У мјесту Шекулар, око 18 километара од Берана и око 9,5 километара од границе са Косовом, у кориту Шекуларске ријеке уочено беживотно тијело непознатог мушког лица - нагласили су у саопштењу из Управе полиције Црне Горе.
Тијело које је јучер пронађено у Шекуларској ријеци код Берана припада мушкој особи, а Више државно тужилаштво и даље проводи додатне увиђајне радње.
То је Порталу РТЦГ речено у ВДТ Бијело Поље.
- Увиђај је јучер обављан у присуству медицинских вјештака као и форензичара, и данас ће се наставити још неке увиђајне радње. То је све што за сада можемо рећи - казали су из ПР службе бјелопољског ВДТ.
Мјештанин Шекулара казао је да тијело било у врећи.
- Ноге су биле изван џака, и ту смо могли видјети да је у питању мушкарац. Оно што ми знамо је да није нико из нашег села. Претпостављамо да је тијело овдје донијето од некуда - казао је тај мјештанин.
У ВДТ нису за сада могли дати информације у вези са овим околностима.
Обдукција тијела
Полиција наводи да у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу предузима мјере и радње на утврђивању идентитета беживотног тијела, узрока смрти и свих чињеница и околности везаних за пријављени догађај.
- У току је вршење увиђаја на лицу мјеста, а тијело ће бити упућено на обдукцију - закључили су у саопштењу.
