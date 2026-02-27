Logo
Звезда Гранда побиједила рак

27.02.2026

Наида Бешлагић
Пјевачица Наида Бешлагић борила се с опаком болешћу, због чега је прошла кроз процес хемотерапија и остала без косе, а данас поново живи живот пуним плућима.

Наида је отворено говорила о својој борби те је на Инстаграму дијелила фотографије са терапија. И даље је веома активна на овој друштвеној мрежи, а недавно је подијелила селфи фотографију и одушевила пратиоце.

Многи су примијетили њену предивну фризуру и дугу косу.

Судећи по објавама, Наида Бешлагић се често појављује на градским догађајима, проводи вријеме у природи, с пријатељима и породицом, свакодневно се сређује и користи сваки тренутак да ужива, пише "Аваз".

Некадашња такмичарка "Звезда Гранда" била је изузетно позитивна током своје борбе, а највећа подршка били су јој супруг и син.

Једном приликом признала је да јој је било тешко прихватити страшну дијагнозу.

"Први пут сам то изговорила у себи. Наглас нисам могла. Та реченица је имала тежину планине. У мени је одзвањала, али нисам хтјела да јој дам глас док нисам скупила снаге да је прихватим. У тој тишини догодио се и први лом. Није то био крик, био је то мук", испричала је Наида, па додала:

"Сјећам се тог тренутка. Све је утихнуло. Сломила се илузија да се 'такве ствари дешавају некоме другом'. Али истовремено се пробудила борба. Инстинкт. Мајка у мени. Жена која не одустаје. Тај папир ми је одузео безбрижност, али ми је дао свјесност. Створио је нову Наиду, храбрију, дубљу, захвалнију. Научио ме је да ништа не одлажем и да живим пуним плућима", казала је пјевачица.

Наида Бешлагић

