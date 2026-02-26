"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Извор:
Глумац Светозар Цветковић био је веома близак са покојним Жарком Лаушевићем, а сада је открио непознате и веома детаље са једног њиховог путовања.
Жарко је тада колеги говорио о младићу којег је 1993. године убио у Подгорици, преноси Блиц.
Жарко и Светозар су у БиХ снимали посљедњу сцену филма “Нож”, а ту се налазила бијела плоча коју је отац подигао својим страдалим синовима.
– А, онда ми је Жарко рекао: “Ај дођи овамо да ти покажем нешто”. Показао ми је на зиду те срушене станице, једну мермерну плочу на којој је писао један датум и писало је: “На овом мјесту од непријатељске гранте, страдао је мој син”, тако и тако, и потписао се отац – испричао је Светозар за подкаст “Компас”, па додао:
– И Жарко ми је рекао: Од кад смо дошли јутрос овамо размишљам о томе, видиш овај датум, то је датум кад сам ја пуцао на ове људе, а овај отац се зове исто као један од тих момака које сам убио. И онда сам мислио да ли је ово сад судбоносно што сам ја овдје дошао – присјетио се Цветковић.
Легендарни глумац Жарко Лаушевић преминуо је у новембру 2023. године, а доктор са ВМА открио је својевремено како је изгледала борба Жарка Лаушевића са раком плућа, а о његовој писао је Бориша Јакић у књизи “Лауш”. У том дијелу написано је сљедеће:
– Као сваки озбиљан и пристојан човек, Жарко је направио тестамент у којем је до детаља објаснио своју посљедњу вољу. То је учинио у прољеће 2023. увјерен да крај није тако близу. Између њега и смрти није било непознаница, добро су се знали још од времена подгоричке трагедије. Стално су били блиски, ословљавали се на “ти”. Није умио да штеди. Упркос болести, није оставио цигарете. Замијенио је само њихову форму – пушио је електронске уместо дуванских с филтером – написао је.
