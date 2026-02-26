Велико славље у дому Николе Роквића

26.02.2026
19:36
Коментари:0
У породици Никола Роквић и Бојана Баровић посебан дан. Поносни родитељи огласили су се на Инстаграму поводом рођендана свог сина и подијелили радост са пратиоцима.
Њихов насљедник Симеон данас пуни седам година, а емотивне објаве нису изостале.
Никола није био превише опширан ријечима, али је зато објавио галерију фотографија које прате одрастање његовог сина – од рођења до данас.
"Данас татин син шампион пуни 7 година", написао је кратко пјевач уз фотографије које су разњежиле његове пратиоце.
Нешто емотивнија била је Бојана, која је сину упутила дирљиву поруку.
Тенис
Данил Медведев има занимљиву идеју
"Толико тога бих рекла на овај нама посебан дан, али слова на овом дигиталном папиру нису довољно лијепа, њежна, емотивна, умиљата, посебна, радосна, паметна и снажна да би описала тебе и моју љубав према теби! Сретан рођендан мом једином дјечаку! Волим те највише на свијету", поручила је она.
Објаве су брзо прикупиле бројне честитке и лијепе жеље, а јасно је да је у дому Роквића и Баровићеве данас славље у пуном сјају.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Тренутно на програму