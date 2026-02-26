"Не дај се!" Глумац из "Луд, збуњен, нормалан" се бори с болешћу, поруке подршке стижу са свих страна

Овај глумац који гази седму деценију, поред здравствених проблема са којима се борио и даље обавља своје обавезе и ради као професор глуме.

Иако га дуго није било на друштвеним мрежама, сада се он огласио на Инстаграму.

Позвао је своје пратитеље у позориште, али исто тако и дао до знања да, упркос проблемима са здрављем, обавља своје обавезе као редовити професор на Академији сценских умјетности Универзитета у Сарајеву, гдје предаје глуму.

У коментарима на друштвеним мрежама пратитељи му остављају поруке подршке.

Сцена Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

"Духовит и кад је болестан, брз опоравак људино", "Брз опоравак ти желим", "Глумачка легенда која је обиљежила моје дјетињство у 90-им", "Не дај се, Сенаде"... су само неки од коментара.

Иначе, Сенад Башић, овдашњој публици најпознатији као Фарук из серије "Луд, збуњен, нормалан" имао је неколико операција гласних жица и озбиљно му је нарушено здравље.

- Имао сам озбиљних здравствених проблема и још сам на терапијама. Имао сам три операције гласних жица, двије у Загребу и једну у Сарајеву, тако да је моје здравље нарушено, али с обзиром на то да имам 62 године, шта сам све прошао у каријери и колико сам играо за вријеме и послије рата, ја само могу рећи - добро је да сам жив - испричао је тад за Нову БиХ.

(телеграф)