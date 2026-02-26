Logo
"Не дај се!" Глумац из "Луд, збуњен, нормалан" се бори с болешћу, поруке подршке стижу са свих страна

Сенад Башић
Фото: Youtube/ Konačno petak

Млађе генерације су завољеле лик Фарука Фазлиновића из серије "Луд, збуњен, нормалан" којег је тумачио Сенад Башић.

Овај глумац који гази седму деценију, поред здравствених проблема са којима се борио и даље обавља своје обавезе и ради као професор глуме.

Иако га дуго није било на друштвеним мрежама, сада се он огласио на Инстаграму.

Позвао је своје пратитеље у позориште, али исто тако и дао до знања да, упркос проблемима са здрављем, обавља своје обавезе као редовити професор на Академији сценских умјетности Универзитета у Сарајеву, гдје предаје глуму.

У коментарима на друштвеним мрежама пратитељи му остављају поруке подршке.

Момчило Оташевић

Сцена

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

"Духовит и кад је болестан, брз опоравак људино", "Брз опоравак ти желим", "Глумачка легенда која је обиљежила моје дјетињство у 90-им", "Не дај се, Сенаде"... су само неки од коментара.

Иначе, Сенад Башић, овдашњој публици најпознатији као Фарук из серије "Луд, збуњен, нормалан" имао је неколико операција гласних жица и озбиљно му је нарушено здравље.

- Имао сам озбиљних здравствених проблема и још сам на терапијама. Имао сам три операције гласних жица, двије у Загребу и једну у Сарајеву, тако да је моје здравље нарушено, али с обзиром на то да имам 62 године, шта сам све прошао у каријери и колико сам играо за вријеме и послије рата, ја само могу рећи - добро је да сам жив - испричао је тад за Нову БиХ.

(телеграф)

