Породила се Николина Ковач!

Пјевачица Николина Ковач (35) се породила и на свијет донијела треће дијете у браку са колегом Сашом Капором.
- Добро дошла, бебо! Дјечак је! Животе мој... - написао је Саша на Инстаграму и означио Николину.
Говорећи недавно о браку са Сашом Капором, Николина је открила и симпатичан детаљ - како јој је супруг уписан у телефону.
- Уписан ми је "Капри мој" зато што сам га тако звала када смо се упознали, а има и хиљаду срца и звездица. Трудимо се да радимо на тим ситницама и да задржимо нашу интимност, да то буде само наше. Ако се не негује лиејпим речима, комплиментом, осмјехом, шало, увене све, па и љубав - рекла је Николина.
- Кад остане жена у другом стању, сви сматрају да ништа од ње нема у каријери. То је мене ојачало и сви ударци су ме ојачали. Кад смо имали удес Николај је имао око двије године, ја кад сам кренула да пливам и извлачим из аута које тоне, ја сам се осјетила као зрно песка. То нас дрмне да морамо да се ослањамо сами на себе. Њега су изнијели људи чамцем који су наишли, ја сам само говорила да Николај буде добро.
Пјевачица објавила потресну поруку након сахране Саше Поповића: ''Посложио све и отишао на боље мјесто..''
Он је несташан дјечак по природи, али је специфично добар. Ја никад не дам на њега, строга сам али имам разумевање, носио је бреме од самог рођења. Немам права да на своје проблеме у каријери гледам као нешто велико. Када гледате да ли ће дијете да вам преживи, да ли ће дијете да вам преживи, једном па други пут... Кад се бориш да ти ди јете преживи, све остало постане смјешно - рекла је Николина Ковач једном приликом у сузама.
- Било је у нашем браку турбуленција, није да није. Саша и ја смо јако различити карактери, нама је требало доста времена да једно друго да се упознамо. Саша и ја смо у брак ушли рано, као два тинејџера, нажалост данас су и бракови из интереса, у том тренутку ни факултет нисам завршила - рекла је она у интервјуу за Хајп.
