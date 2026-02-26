Logo
Large banner

Породила се Николина Ковач!

Извор:

Телеграф

26.02.2026

12:33

Коментари:

0
Породила се Николина Ковач!

Пјевачица Николина Ковач (35) се породила и на свијет донијела треће дијете у браку са колегом Сашом Капором.

- Добро дошла, бебо! Дјечак је! Животе мој... - написао је Саша на Инстаграму и означио Николину.

Говорећи недавно о браку са Сашом Капором, Николина је открила и симпатичан детаљ - како јој је супруг уписан у телефону.

- Уписан ми је "Капри мој" зато што сам га тако звала када смо се упознали, а има и хиљаду срца и звездица. Трудимо се да радимо на тим ситницама и да задржимо нашу интимност, да то буде само наше. Ако се не негује лиејпим речима, комплиментом, осмјехом, шало, увене све, па и љубав - рекла је Николина.

Били на корак до развода, детету се борили за живот

- Кад остане жена у другом стању, сви сматрају да ништа од ње нема у каријери. То је мене ојачало и сви ударци су ме ојачали. Кад смо имали удес Николај је имао око двије године, ја кад сам кренула да пливам и извлачим из аута које тоне, ја сам се осјетила као зрно песка. То нас дрмне да морамо да се ослањамо сами на себе. Њега су изнијели људи чамцем који су наишли, ја сам само говорила да Николај буде добро.

67c9eedab01c6 Саша поповић

Сцена

Пјевачица објавила потресну поруку након сахране Саше Поповића: ''Посложио све и отишао на боље мјесто..''

Он је несташан дјечак по природи, али је специфично добар. Ја никад не дам на њега, строга сам али имам разумевање, носио је бреме од самог рођења. Немам права да на своје проблеме у каријери гледам као нешто велико. Када гледате да ли ће дијете да вам преживи, да ли ће дијете да вам преживи, једном па други пут... Кад се бориш да ти ди јете преживи, све остало постане смјешно - рекла је Николина Ковач једном приликом у сузама.

- Било је у нашем браку турбуленција, није да није. Саша и ја смо јако различити карактери, нама је требало доста времена да једно друго да се упознамо. Саша и ја смо у брак ушли рано, као два тинејџера, нажалост данас су и бракови из интереса, у том тренутку ни факултет нисам завршила - рекла је она у интервјуу за Хајп.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Николина Ковач

Николина Ковач беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба

Друштво

Српска богатија за 18 беба

6 ч

0
Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Србија

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

21 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 18 беба

1 д

0
beba

Здравље

Почело као вироза, завршило трагедијом: Познат узрок смрти бебе

1 д

0

Више из рубрике

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић заинтригирала новом објавом након скандала због везе са ожењеним

3 ч

0
Аца Амадеус

Сцена

Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу

16 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Кум Милице Тодоровић проговорио о њеном ожењеном партнеру: Ево како се односи према сину

17 ч

0
Хитно хоспитализован Слоба Васић

Сцена

Хитно хоспитализован Слоба Васић

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Какво нас вријеме сутра очекује?

14

15

Контроверзна одлука: Сарајево враћа споменик Францу Фердинанду и Софији!

14

09

Ужас! Тројица претукла младића (20)

14

05

Затражена ванредна инспекцијска контрола свих градилишта у Српској!

14

01

Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner