Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу

25.02.2026
Александар Станимировић, познатији као Аца Амадеус, изнео је шокантне оптужбе на рачун бивше супруге.
Након тога се огласила његова кћерка В.С, а сада је на ТикТоку изнела још озбиљније оптужбе на рачун свог оца.
Иначе, Аца Амадеус тврди да га је бивша жена преварила са учеником, као и да на интернету постоји њихов интимни снимак, на све то је реаговала његова кћерка на поменутој друштвеној мрежи.
"Људи, хајде да будемо реални. Замислите да сте жена, имате партнера, водите љубав с њим, а он вас тајно сними, објави то негдје и тврди да сте били с неким другим. Моја мајка никада у животу није имала никог другог осим њега, заједно су од њене 14. године. Она је професорка у школи, док је он имао друге жене. Немате појма како се ја осјећам док све ово причам. Жао ми је моје мајке", рекла је она.
"Он је особа коју више никада не желим да видим у животу, јер је психички и физички злостављао и моју мајку и мене. Сматрам да сам себе бламира. На том снимку није никакав ученик. Не знам како га није срамота. Он се дрогира већ годинама. Прије него што ме је претукао водили смо нормалан разговор, када се вратио из ВЦ-а кренуо је да ме бије. Могу да се кладим да је тада повукао линију у тоалету".
"Зашто има потребу да блати своју породицу? Вољела бих да сви који ово прате размисле како би им било да је у питању њихово дијете. Моја мајка и ја живимо као подстанари. Платио је свом другару да ме зове у три ујутру. На камерама се видјело да је тај његов пријатељ избушио гуме на нашем аутомобилу. Украо је мојој мами телефон. Не знам шта више да додам, осим да не пратите те глупости. То је болестан човјек. У дјетињству је преживио свашта, али то није оправдање. Тукао је и мене и моју мајку, због чега смо га и оставиле. Не желим да га видим. Има потребу да посједује моју мајку и да јој ради шта год пожели, а да она ћути".
"Против мене је одбачена кривична пријава у Београду и ослобођен сам свега. Моја кћерка је изманипулисана од стране своје мајке. Она је јако болесна, озбиљно се лијечи на психијатрији. Ја ћу сада због свих ових лажи поднијети нову пријаву против моје бивше жене, а већ сам тужио њу и таста за крађу јер су ми упали на посјед и опљачкали ме", тврди Аца за домаће медије.
"Што се тиче кћеркиних тврдњи да сам на интимном -снимку ја са њеном мајком и то је лаж. На њему се чује да је ученик у питању. Како моја кћерка може да каже то? Је л' гледала снимак? Дајте да будемо озбиљни", закључио је Станимировић за домаће медије.
