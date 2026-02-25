Logo
Кум Милице Тодоровић проговорио о њеном ожењеном партнеру: Ево како се односи према сину

Телеграф

25.02.2026

ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Пјевач Стеван Анђелковић, проговорио је о куми Милици Тодоровић и њеном ожењеном партнеру.

Како каже, Милица ужива и одлично се сналази у улози мајке.

Транспарент турских навијача

Кошарка

Сраман транспарент Турака на утакмици против Партизана

- Кума није дугме. Милица је феноменално, пресрћена је. Видио сам кумче, ишли смо на бабине, пресладак је. То је за мене био један баш емотиван моменат кад сам дошао да их видим - рекао је пјевач и додао:

- Она је срећна, ужива у мајчинству. Јесте да су биле неке ствари које су је мало помеле, али добро... Вратила се у колосијек, вријеме је показатељ свега. Кад све ово прође, када се врати на посао, вјероватно ћете чути од ње све - истакао је Стеван.

На питање како је беба, кум Милице Тодоровић је истакао:

- Спава стално, само се буди да једе. Сад је најлакше и најслађе у овом периоду чини ми се, само једе и спава, али је био будан кад сам дошао да га видим. Личи на Милицу, има њене очи - открио је пјевач и истакао да се Милица неће ускоро вратити на сцену.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Отплаћено 87 одсто дуга СФРЈ и 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу

- Милица не размишља о послу тренутно. Ужива максимално, пресрећан сам због ње и захваљујем се свима који су јој пружили подршку јавно. Иначе, наше пријатељство траје 20 година - рекао је Стеван Анђелковић и открио какав је Миличин партнер.

- Кад се врати, питајте њу о свему, али наравно да се супер слажу. Он је добар лик скроз. Помаже јој око бебе, колико знам - истакао је Стеван Анђелковић.

Милица Тодоровић дијете

Пјевачица

